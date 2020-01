CEP, SUP y UFP esgrimen un informe de riesgos psicosociales para volver a pedir el cese del jefe de la UIP de Valladolid

Representantes de los sindicatos policiales se han concentrado ante la Delegación del Gobierno en Castilla y León y posteriormente se han reunido con la delegada, Mercedes Martín, que se ha comprometido a trasladar la problemática que han puesto de manifiesto y sus reivindicaciones ante la Dirección General de la Policía.

Los tres sindicatos han expresado su "unánime y absoluta" disconformidad ante la "inacción" de la Dirección de la Policía a pesar de las reiteradas peticiones que han realizado para pedir el "cese inmediato" del inspector jefe de la VII UIP, algo que reclaman desde marzo de 2012 mediante escritos y diferentes concentraciones ante sedes policiales y hoy ante la Delegación.

En este marco, Jesús González, del SUP, ha destacado la valía de los profesionales de la UIP pese a la "nefasta gestión" de personal y "mala práxis" del jefe de la misma, que ha supuesto numerosos problemas o que impide incluso que sus integrantes puedan conciliar su vida personal y laboral de forma adecuada, pero además ha criticado la desconsideración de los subordinados y la "persecución" a su trabajo, vida personal y policial.

Los sindicatos consideran que ahora esta petición está avalada por un informe de riesgos psicosociales realizado en la unidad, de la que han asegurado que ha llegado a pedir la baja más del 60 por ciento de sus integrantes, que son más de un centenar, en los últimos años. En dicho informe, según los sindicatos, se demuestran diversos factores de riesgo psicosocial, "en gran parte derivados del estilo de liderazgo, con un nivel de exposición de riesgo importante".

"Las matemáticas no engañan", ha afirmado González, quien ha apuntado que nunca en toda la historia de la UIP se había producido una situación similar, tampoco en las otras unidades repartidas por el país.

Además de este hecho, que ha calificado de "insólito", ha explicado que para llegar a la UIP y consolidar plaza hasta hace poco eran necesarios muchos años, pero ahora los policías que realizan el curso de unidades llegan directamente a la misma, "algo que nunca ocurrido, es un puesto de trabajo que nadie quiere asumir ni acatar".

RIESGO PSICOSOCIAL

A pesar de conocer estos datos no se ha tomado decisión alguna, pero ahora los sindicatos han vuelto a pedir el cese una vez conocido el informe psicosocial realizado, en el que se determinan "muchas mejoras que se pueden hacer y todas encaminadas a ese mando", ha indicado el responsable regional de la CEP, Félix Ruiz.

"Se cesa a compañeros, se cambian de puesto de trabajo, pero se tiene a un jefe de una unidad que la está destrozando y no son capaces de cambiarle", ha aseverado Ruiz, quien ha aclarado que no se le va a echar del Cuerpo, pero si no ejerce bien su labor o no hay una política social buena para que la unidad funcione correctamente, debe de cambiar de puesto. "Todos los días cambiando a policías y los jefes parece que se pegan con goma y ya está", ha agregado.

Además, ha señalado que en la unidad se han abierto expedientes disciplinares a sus integrantes, que posteriormente se han recurrido ante lo contencioso-administrativo y se han "anulado", por lo que consideran que se han utilizado para "amenazar, coaccionar, para coartar libertad" de sus compañeros.

Como ejemplo de ello pone el de un agente al que quitaron del puesto, a pesar de cumplir los requisitos, por una entrevista personal que se utiliza "para echar a quienes consideran". Esto supuso que se tuviera que ir a un puesto a más de 200 kilómetros de Valladolid, algo que se recurrió ante la Justicia, que le dio la razón y ordenó su reingreso.

Félix Ruiz ha reiterado que la UIP de Valladolid antes era un "referente" y la gente quería ir por su buen hacer, su bienestar, por los jefes que ha tenido y la "buena sintonía" que ahora no existe.