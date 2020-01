Baldoví diu que té "la consciència ben tranquil·la" i pot portar "la cara ben alta"

20M EP

El diputat de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, ha assegurat aquest dilluns que té "la consciència molt tranquil·la" i pot portar "la cara ben alta" perquè la seua investigació judicial "no és per cap delicte ni és, en definitiva, per res".