AMPL.- Temporal.- Mor per hipotèrmia una dona que dormia al ras a Gandia

Tant la dona com el seu company van rebutjar anit l'ajuda que se'ls va oferir per a acudir a un alberg dins del dispositiu desplegat per la borrasca Glòria que afecta aquests dies la Comunitat Valenciana, segons han confirmat fonts municipals.

Els regidors de Seguretat Ciutadana, Servicis Bàsics i Gestió Responsable del Territori de l'Ajuntament de Gandia, Nacho Arnau, Miguel Ángel Picornell i Alícia Izquierdo, respectivament, han comparegut aquest dilluns en roda de premsa per a informar de les incidències amb motiu del fort temporal de pluja, vent i mar que afecta Gandia durant les últimes hores, amb un acumulat aproximat de 90 litres per metre quadrat.

El regidor Arnau ha lamentat la mort aquesta matinada d'una dona de 54 anys, que el consistori no relaciona amb el temporal, sinó "com a conseqüència d'una hipotèrmia, ja que patia problemes de salut (físics i mentals) des de feia temps i requeria atenció mèdica amb certa freqüència".

La dona i la seua parella dormien des de feia dos anys en el parc de L'Estació, "malgrat els constants oferiments de refugi per part dels servicis socials municipals, Policia Local, Creu Roja i Cáritas". "Ahir mateix se'ls va auxiliar, però van tornar al parc. De fet, l'Ajuntament havia iniciat un procediment judicial per a demanar la incapacitació de la parella i poder fer-se càrrec. El jutjat, no obstant açò, va dictaminar que la llibertat de trànsit preval sobre qualsevol altra", ha explicat l'edil.

El consistori de la capital de la comarca de la Safor va engegar divendres passat un dispositiu especial amb mesures preventives, com per exemple el tancament de zones inundables, parcs i jardins. Finalment, ahir a la vesprada, davant el decret d'alerta roja, es va decidir suspendre les classes i l'activitat a totes les activitats a les instal·lacions esportives i municipals per a hui dilluns.

Els regidors han detallat que hi ha hagut complicacions per culpa del vent i el temporal marítim. En la platja, la mar ha superat en alguns punts el passeig marítim i ha provocat desperfectes sobre les infraestructures i mobiliari urbà.

En el Club Nàutic, l'aigua ha entrat en alguns baixos i a Rafalcaid la força de les ones -d'entre 7 i 8 metres- ha superat les motes i ha causat xicotetes inundacions en les cases de primera línia.

EVOLUCIÓ EN LES PRÒXIMES HORES

"S'ha convocat un gabinet de crisi en el qual estaran presents els representants de les forces i cossos de seguretat, protecció civil, bombers i dels grups municipals... De moment, està tot controlat, però volem avaluar els incidents i estudiar l'evolució del temporal les pròximes hores", ha assegurat Arnau, qui ha recomanat a la ciutadania que, en la mesura del possible, evite agafar el cotxe i caminar per zones amb arbres.

També s'han registrat múltiples incidències per caigudes d'arbres, com per exemple un pi de grans dimensions en el pati del col·legi Calderón del Grau o una palmera en el solar de l'antic hospital comarcal, així com caigudes de tanques.

"Les quadrilles de neteja i parcs i jardins fan seguiment de barrancs i séquies, i treballen en coordinació amb bombers i policia local. Hem doblat els servicis i estem de guàrdia per a garantir la normalitat", ha agregat.

També el riu Serpis al seu pas pel terme de Gandia està controlat. Ha pujat el nivell perquè "han obert comportes i només ha provocat xicotets problemes en la desembocadura on s'han col·lapsat les dos pujades d'aigua, del riu i la mar", ha explicat, per la seua banda, Izquierdo.

Picornell ha afegit que "allò que més preocupa és l'afecció sobre la platja, malgrat que no es podrà valorar els danys fins que no finalitze l'episodi". "Recomanem no passejar per la primera línia marítima i fer cas sempre a les indicacions pels canals oficials", ha conclòs.