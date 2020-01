Temporal.- El riu Gorgos es desborda a Xàbia i l'ajuntament prohibeix circular per tota la façana litoral

Segons ha informat fonts municipals a Europa Press, està prohibit circular per la franja litoral de la Caleta, Arenal, Marina Espanyola i La Grava, mentre que s'està a l'espera de conéixer l'estat en què es troba la zona de Barraca i La Granadella.

Quant al riu Gorgos, s'ha desbordat i, per açò, s'ha tallat al trànsit els camins que ho creuen. A més, s'han desallotjat dos càmpings i Creu Roja ha habilitat un alberg en el pavelló polivalent del Clot.

A més, hi ha danys no quantificats en instal·lacions municipals com la Casa del Cable, on el temporal ha rebentat les vidrieres o en el Trinquet, on el vent ha arrancat les plaques solars.

XALÓ I DÉNIA

Per la seua banda, l'Ajuntament de Xaló ha informat que el riu Xaló s'ha desbordat al seu pas per la localitat, per la qual cosa s'ha procedit a acordonar la llera.

Segons les fonts consultades, el cabal del riu és similar al registrat l'any 2007, quan el temporal de pluges va arrossegar el pont sobre el riu Girona a la veïna Beniarbeig.

Per la seua banda, des de l'Ajuntament de Dénia han explicat que es mantenen tancades onze carrers i camins del terme municipal per efectes del temporal.

A més, hi ha problemes en la CV-724 i en el tram entre redona La Xara i redona de l'hospital per la caiguda d'un arbre.