El PSOE asegura que la comarca de Antequera "ha ido a peor" en el primer año de gobierno de PP y Cs en la Junta

Acompañado por el secretario general del PSOE local, Kiko Calderón, por el diputado provincial Manuel Chicón, y por el secretario de Acción Electoral del partido, Cristóbal Fernández, ha afirmado que el balance que hace del gobierno andaluz de PP y Cs en la comarca y en la provincia "ha supuesto una limitación a la creación de empleo y un parón de los grandes proyectos que estaban planificados".

Para Ruiz Espejo, entre los principales problemas "no solucionados" está el "caos en el servicio sanitario público, los recortes en la educación pública, la falta de solución a la falta de recursos hídricos, el hachazo a las asociaciones que luchan contra la violencia de género, el ataque a otros servicios como el cierre de las oficinas liquidadoras de impuestos autonómicos que afecta a Antequera, Campillos y Archidona o el colapso de la estación de ITV".

También ha lamentado que hayan "desaparecido" las ayudas a los centros comerciales de la provincia, "lo que pone en riesgo al pequeño comercio, si no existen estos incentivos, seguirán pasando dificultades por la dejadez de PP y Cs con el pequeño comercio para que puedan seguir manteniendo competitividad y permanecer vivos".

En materia de infraestructuras, existe un "parón" en los grandes proyectos, asegurando que los presupuestos son "malos" para la provincia. Además, el socialista ha lamentado que tampoco haya habido avances en materia hídrica, poniendo como ejemplo el trasvase de agua desde el pantano cordobés de Iznájar.

En cuanto a agricultura y medioambiente, no se han mejorado los caminos rurales, "que siguen paralizados en Antequera, Ardales o Cañete la Real, entre otros" mientras que en educación "se han suprimido once unidades de educación infantil y 42 de educación primaria, hemos visto como han vuelto las aulas prefabricadas a Antequera y Marbella, se han paralizado la ampliación de centros educativos o no se ha avanzado en el arreglo de los desperfectos con motivo de las últimas lluvias en Campillos, Carratraca o Ardales".

Ha reiterado la petición de que se sitúe la base del servicio 061 de ambulancias también en Antequera, "una medida que paliaría los efectos provocados por el actual ejecutivo de Moreno Bonilla que ha dejado a varios municipios de la comarca sin una dotación suficiente de ambulancias".

En materia de igualdad, Ruiz Espejo ha criticado el "ataque" a las asociaciones que luchan contra la violencia de género en la provincia, "con tan solo cuatro proyectos de ayudas aprobados de un total de 47 presentados".

Por último, ha aludido a la modificación del convenio que regulaba las oficinas liquidadoras de impuestos autonómicos situadas en los registros de la propiedad por parte de la Junta, "lo que ha provocado que desaparezcan estas sedes en Campillos y Archidona y limita las funciones y servicios de la aún existente en Antequera".

Por su parte, el secretario general del PSOE local, Kiko Calderón, ha destacado que el año de gestión de PP y Cs en el gobierno andaluz "ha sido un cambio a peor, se ha hecho patente el empeoramiento de los servicios públicos, los recortes y donde no se ha creado empleo".

Así, para Antequera, Calderón ha señalado que "el gobierno de las derechas ha provocado que 3.152 personas sigan en el paro, casi el mismo número de personas que hace un año". "Estamos ante un gobierno caótico que está condicionado por la ultraderecha en cada paso que da", ha explicado.

"Este gobierno le ha venido muy mal a Antequera, los antequeranos y antequeranas pagamos 100 euros más en impuestos mientras se ha perdonado tributos a quienes más tienen, tenemos un hospital totalmente politizado, con una gerente que anteriormente era concejala del PP, nunca la sanidad pública antequerana ha estado tan politizada como hasta ahora", ha criticado.

De igual forma, se ha referido a la falta de inversiones para el segundo centro de salud en el municipio, para el punto de urgencias y la "falta de dotación del 061 para aumentar los recursos de la asistencia sanitaria en la comarca".

En educación, se ha referido al déficit de profesores y a que "no se ha hecho nada por ampliar el colegio Romero Robledo, ni se ha impulsado la reforma del IES Los Colegiales, donde sí hemos visto caracolas o barracones". En cuanto a infraestructuras, el PP "se ha olvidado del desdoblamiento de la A-384 que conecta Antequera con Jerez".