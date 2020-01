Baldoví adverteix: els PGE seran "la prova del cotó" de la voluntat del Govern de complir amb l'agenda valenciana

"Som de fiar, complim amb la nostra part", ha remarcat Baldoví, qui ha assenyalat que es tracta d'un document "genèric però suficientment específic perquè hi haja compromisos amb els valencians" el compliment dels quals exigiran.

En una roda de premsa juntament amb l'alcalde de València, Joan Ribó, en la qual ha explicat el contingut d'eixe acord, el diputat ha afirmat que en el document no figura tot el que a Compromís li haguera agradat, ja que no està "la paraula deute", per exemple, com tampoc altres demandes molt concretes com el tren de la costa, però "els acords són acords, cadascun arriba fins a on pot".

Així, es tracta d'un acord "amb el conjunt del poble valencià, molt raonable i que demana que es complisca la llei", per la qual cosa ha fet una crida al conjunt de les forces socials i polítiques valencianes perquè ajuden en eixa exigència del seu compliment.

Ha apel·lat especialment als 32 diputats valencians en el Congrés i a tots els senadors procedents de la Comunitat Valenciana. "És un acord que podria haver subscrit qualsevol força valenciana, si diuen representar aquesta terra, en lloc de parlar del seu ens han pres o no el pèl han d'afeixugar i estar darrere de Compromís com una pinya perquè es duga a terme", ha reiterat.

S'ha dirigit especialment a l'exdiputat nacional de Cs i actual portaveu en Corts, Toni Cantó, a qui ha recordat que en l'acord que en el seu moment la formació taronja va rubricar amb Mariano Rajoy no hi havia "una sola línia" que parlara de la Comunitat Valenciana i que si en ell hagueren quedat patents "una quarta part dels compromisos" subscrits ara haurien estat "encantats" de recolzar-ho.

Baldoví ha destacat que l'acord firmat és "històric" perquè és la primera vegada que "un partit d'estricta obediència valenciana" subscriu un d'aquest tipus i "si no haguera estat Compromís l'agenda valenciana no estaria en els acords" i quedaria, "com sempre, desapareguda".

"És l'acord del sentit comú, de complir la llei", ha resumit el parlamentari, qui ha subratllat el compromís explícit que en huit mesos haja d'haver-hi sobre la taula una proposta per a reformar el model de finançament i "no més estudis ni més romanços".

Segons ha dit, alguna cosa hauran fet bé quan des de Cantàbria o Galícia es mostren reticents a eixe canvi, encara que ha reiterat que "no pot ser que per a mantindre el seu status quo" es perjudique els valencians".

Mentre no es produïsca el canvi de model, ha prosseguit Baldoví, hi haurà mecanismes per a garantir la prestació de servicis públics, entre ells el fons per a compensar el "sobreesforç" en sanitat derivat de l'atenció a desplaçats a l'estiu. El pagament del 50% de la dependència o les inversions per territoris en els pressupostos d'acord al pes poblacional, de l'11%, també hi figuren.

Baldoví ha al·ludit a tres aspectes concrets: la connexió de l'aeroport de l'Altet amb Alacant i Elx, les Rodalies de Castelló i el túnel passant de València. Així mateix, reivindicaran que es reunisca la comissió amb presència estatal, autonòmica i local per a decidir les inversions més necessàries a la Comunitat Valenciana.

Així mateix, ha recordat que en agricultura es contemplen exigències com que les importacions de tercers països hagen de comptar amb els mateixos controls fitosanitaris i recursos per a lluitar contra la xylella, i en infraestructures viàries noves connexions a l'AP7 una vegada liberalitzada perquè "vertebre" la Comunitat.

RIBÓ PLANTEJA LES SEUES REIVINDICACIONS

Per la seua banda, Joan Ribó també ha exposat les reivindicacions del 'cap i casal' i ha recordat que l'infrafinançament, malgrat ser una qüestió autonòmica, afecta en l'àmbit local, ja que sense els recursos necessaris no es pot aprovar la Llei de Capitalitat l'avantprojecte de la qual van plantejar ja la passada legislatura.

A més, ha urgit l'aprovació de nous pressupostos perquè els actuals "estan fets des del centralisme, dona la sensació de que es queden dins de l'M30".

L'alcalde ha reivindicat les infraestructures ferroviàries que queden pendents d'escometre en la ciutat: "És l'hora del node ferroviari de València, és fonamental. O s'arregla ràpidament o tornarà a ser el semàfor ferroviari d'Europa". Així, ha reivindicat "una aposta forta i decidida pel túnel passant, que es pose les piles per a l'estació" i que l'ampliació del soterrament del túnel de Serradora, el qual ha de permetre les mercaderies connectar amb l'accés nord.

També ha reivindicat els 50 milions per al transport metropolità o el pagament del deute de la Marina, que està "funcionant molt bé" però que té sobre si eixa "espasa de dàmocles" que ha d'assumir l'Estat, com va fer amb les Expo de Sevilla i Saragossa o els Jocs Olímpics de Barcelona.

Per a Ribó, és important el respecte al medi ambient, en actuacions com les quals se'n vagen a desenvolupar en el Port, i també ha reivindicat més inversions en els espais culturals de la ciutat perquè "l'òpera que es fa a València és, com a mínim, de la mateixa qualitat" que la de Madrid o Barcelona.

"El nostre vot és decisiu per a Pedro Sánchez", ha dit, i van a defendre els interessos valencians de forma "rigorosa i seriosa". "Serem lleials, però serem exigents en el compliment dels acords firmats", ha dit.

Ribó, que ha sol·licitat sengles reunions amb els ministres de Transports, José Luis Ábalos, i Hisenda, María Jesús Montero, per a tractar precisament eixes reivindicacions ha assenyalat que espera aquesta setmana "començar a moure les dates".