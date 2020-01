Temporal.- Dos ferits en caure una palmera sobre un cotxe Oriola i provocar un accident

20M EP

Un home de 26 anys i una dona de 42 han resultat ferits per contusions i cervialgia en un accident provocat per la caiguda d'una palmera. Pel que sembla, l'exemplar s'ha precipitat sobre un cotxe en la carretera entre Campaneta i San Bartolomé, a Oriola (Alacant), i el vehicle que li seguia no ha pogut esquivar-ho i han col·lisionat.