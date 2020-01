FGV inclou a la seua Oferta d'ocupació pública del 2019 un total de 106 places

En aquesta oferta s'inclouen els llocs per a fer front a les necessitats de personal derivades de l'aplicació de la Llei 7/2018 de Seguretat Ferroviària de la Comunitat Valenciana i de l'engegada del servici nocturn de Metrovalencia, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

A l'oferta corresponent al 2019 se sumen les 15 places del 2018 i les 15 del 2017, per la qual cosa FGV llançarà un procés de selecció conjunt el 2020 per a un total de 136 llocs de treball per a València i Alacant.