Temporal.- Suspès el juí per l'assassinat de l'alcalde de Polop en no poder arribar dos jurats i un acusat

En aquesta sessió del juí, que entra en la seua segona setmana, estava previst que declararen com a testimonis diversos membres de les corporacions de Polop que van eixir de les urnes del 2003 i 2007.

Entre ells, Juan Andrés Llorens, exregidor d'Urbanisme que va acusar Juan Cano, substitut de Ponsoda en el consistori i considerat principal inductor del crim, de corrupció urbanística i de voler controlar l'urbanisme de la localitat entre 2003 i el 2007, quan ja no estava en l'Ajuntament. El juí continuarà aquest dimarts, segons s'ha acordat en una audiència breu entre magistrada-presidenta i resta de parts.

El Ministeri Fiscal i acusació particular -que exerceixen l'esposa i les dos filles de Ponsoda- demanen 25 anys de presó per a Juan Cano; l'empresari Salvador García Ros, i els dos responsables del club Mesalina de Finestrat on suposadament es va ordir el crim, Pedro Hermosilla i Ariel Alberto Gatto, com a instigadors i inductors de l'assassinat, amb traïdoria i preu, en concurs amb atemptat a l'autoritat.

Així mateix, sol·liciten 25 anys de presó per als tres acusats de ser els autors materials dels tirs que van acabar amb la vida de Ponsoda -Robert Franek, Radim Rakowski i Raúl Montero Trevejo-, més altres tres anys per tinença il·lícita d'armes i una fiança de 334.933 euros en concepte de responsabilitat civil solidària. Les defenses dels acusats neguen els fets i sol·liciten la lliure absolució i asseguren que el testimoni protegit menteix.