Vox presenta una iniciativa a Les Corts per a aplicar el 'pin parental' també a la Comunitat Valenciana

Així ho han anunciat aquest dilluns els portaveus del grup, Ana Vega i José María Llanos, en una roda de premsa sobre la mesura impulsada pel seu partit en el govern murcià (PP i Ciutadans). El 'pin parental' permet els pares autoritzar l'assistència dels seus fills a classes amb continguts sobre diversitat afectiu-sexual.

Després de la seua aprovació, el Govern central PSOE-Unides Podem va remetre el passat divendres a la Conselleria d'Educació de la Regió de Múrcia un requeriment perquè procedisca a la retirada de les instruccions enviades als seus centres educatius a principi de curs on permetia el 'pin parental'.

Per contra, per a Vox, "és una cosa tan lògica i de sentit comú com que els pares puguen triar l'educació moral i religiosa dels seus fills". "No hauria de ser qüestionat per ningú", ha subratllat el portaveu, destacant que vé recollit tant en la Constitució com en diverses declaracions internacionals.

Ha advertit, en aquesta línia, sobre l'existència d'"algunes xarrades, tallers, materials o tallers en els col·legis respecte a qüestions moralment controvertides i que poden afectar la sexualitat", davant el que Vox va proposar el 'pin parental' "des de l'inici del seu projecte polític el 2014" i "contra els quals creuen que els fills són de l'Estat i no dels pares".

Es tracta d'una autorització expressa: un document que els pares entreguen al director a l'inici de curs indicant-li que, sempre que es realitzen xarrades o tallers moralment controvertits o sobre sexualitat, se'l comuniquen perquè puguen analitzar-ho i decidir si els seus fills assisteixen o no". "No són matemàtiques, socials o ciències, són qüestions que queden fora de l'àmbit curricular i que poden atemptar al dret dels pares", ha recalcat Llanos.