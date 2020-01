Temporal.- Els equips llevaneu reanuden la neteja de carreteres en la província de Castelló

Els equips estan actuant en tot l'interior de la província, especialment en les zones dels Ports i la Tinença de Benifassà, i pun poc a l'Alt Palència i l'Alcalatén, segons han informat fonts del Consorci Provincial de Bombers.

Per pluges no s'ha registrat cap incident important en les últimes hores, mentre que el vent ha fet que els bombers hagen hagut de realitzar dos servicis per caigudes d'arbres aquest matí en les localitats de Moncofa i Alcudia de Veo.

L'Ajuntament de Castelló ha informat en el seu compte de Twitter que, a causa del temporal, s'ha suspès el repartiment de polseres de la Magdalena 2020 que estava previst aquest dilluns en la plaça Major i en la Tinença d'Alcaldia del Grau.