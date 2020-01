Los otorrinolaringólogos desmienten la existencia de métodos naturales para recuperar la audición

La Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (Seorl-CCC) recuerda la importancia de frenar la expansión de noticias y métodos falsos para tratar la sordera y desmiente la existencia de fórmulas para recuperar la audición de forma natural.

En los últimos días, según informó, ha detectado una página web de información en castellano en la que se habla de la existencia de un nuevo método para regenerar el oído a través de una fórmula natural creada por un profesor español.

Desde la @SEORLCCC negamos de manera rotunda la existencia de métodos naturales para recuperar la audición. Desde hace tiempo estamos denunciando y luchando contra los bulos en ORL #ORLsinBulos#SaludsinBulos@federacionaice@Amat_Teresahttps://t.co/ALFGNgFjGl — SEORLCCC (@SEORLCCC) January 10, 2020

“Sin embargo, no solo está ofreciendo información falsa sobre métodos para curar la sordera, sino que, además, lo hace en menosprecio de los beneficios que los audífonosproporcionan a tantas personas, incluyendo incluso un listado de supuestos fallos de estos dispositivos. Se trata de algo muy grave, ya que hoy en día las únicas soluciones que permiten recuperar la audición con garantías y buenos resultados son los audífonos y los implantes cocleares, y no en todos los casos, pues no son aplicables a todo el mundo”, denunció el doctor Raimundo Gutiérrez Fonseca, secretario general de la Seorl-CCC.

La organización recuerda que ya ha advertido sobre este tipo de páginas en ocasiones anteriores, además de intentar obtener información acerca del producto que publicitan. “No está registrado ni tenemos datos acerca de su evidencia científica por lo que recordamos que, si se detecta un problema de audición, la única medida eficaz es acudir a un otorrinolaringólogo para que evalúe e identifique el problema y determine la mejor solución a seguir”, sostiene Gutiérrez Fonseca.

Desde la Serol-CCC se ha podido observar que las páginas con información falsa encontradas en Internet cumplen una serie de características similares y han elaborado un listado para facilitar a la población su identificación. Dichas páginas “prometen" tratar "la sordera de forma fácil y barata”; “realizan informaciones falsas acerca de la recuperación de la audición y los tratamientos eficaces y con evidencia contrastada” y “hacen publicidad de un medicamento natural para cuidar la audición”.

También indican que esas webs “utilizan a un supuesto médico o profesor español”, aunque tal figura “no existe”; “incluyen supuestas experiencias de pacientes acerca del mencionado método” y “suelen ser páginas en las que no se especifica el propietario o responsable de la misma e incluyen formularios de pedido”.

Los otorrinolaringólogos españoles insisten en la necesidad de hacer frente a este tipo de informaciones que pueden confundir a la sociedad y conlleva que existan personas con patologías sin diagnosticar y sin tratar de forma adecuada. La entidad colabora con el Instituto ‘#SaludsinBulos’ para detectar y advertir sobre bulos en otorrinolaringología y evitar así que los pacientes tengan falsas esperanzas sobre la curación de patologías como la hipoacusia.