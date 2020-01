Temporal.- Mor una dona que dormia al ras a Gandia (València)

Des del consistori gandià han detallat a Europa Press que la morta, d'uns 54 anys i nacionalitat romanesa, era una dona sense sostre que solia estar juntament amb un compatriota a l'entorn de L'Estació.

Les mateixes fonts expliquen que tots dos s'havien negat repetidament a acceptar l'ajuda dels servicis socials. De fet, apunten, l'Ajuntament va arribar a interposar una denúncia davant els jutjats perquè se'ls incapacitara i poder prestar-los socors però la sol·licitud va ser desestimada al·legant la llibertat de trànsit.

Ahir diumenge, sobre les 19.00 hores, es va activar a Gandia el protocol habitual davant climatologia adversa i personal de Servicis Socials i voluntaris de Creu Roja van recórrer la localitat i es va oferir també a aquesta parella refugi en algun alberg, que van rebutjar.

En el matí d'aquest dilluns, la dona ha sigut trobada morta i en aquests moments s'espera l'alçament del cadàver, han apuntat les fonts municipals, que afigen que desconeixen la causes exactes de la defunció.

La Policia Local de Gandia ha recomanat no circular si no cal, ja que les fortes ratxes de vent suposen un perill en baranes, senyals o volades. A més, s'han tancat els parcs per seguretat i s'ha tancat amb perímetres per precaució algunes zones de la població.