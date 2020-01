La compravenda de vivendes a la Comunitat Valenciana baixa un 8,1% al novembre fins a les 5.996 unitats

Atenent les compravendes de vivendes registrades, la Comunitat Valenciana va liderar les transmissions per cada 100.000 habitants al novembre, amb 151.

A la Comunitat Valenciana, la compravenda de vivendes lliures ha baixat un 6,21 per cent en taxa interanual, fins als 5.441 immobles, mentre que la de vivendes amb protecció va afectar 544 residències, la qual cosa suposa un descens del 23,45 per cent respecte al mateix mes de l'any anterior.

Per la seua banda, el nombre d'operacions de compravenda sobre vivendes noves va baixar un 13,3 per cent fins a situar-se al novembre en els 963 immobles, mentre que les transaccions de vivendes usades van descendir un 9,8 per cent, fins a les 5.033 transaccions.

En analitzar l'onzé mes de l'any, sumant les finques urbanes -vivendes i altres immobles de naturalesa urbana- i les rústiques, el total de finques transmeses a la Comunitat Valenciana va ser de 20.689, de les quals la major part de les transaccions van correspondre a finques urbanes, amb 17.438, i la resta, 3.251, a rústiques. Dins de les urbanes, 10.397 van ser transmissions de vivendes, 520 solars i 6.521 finques urbanes d'un altre tipus.

Així mateix, de les 10.397 vivendes transmeses, 5.996 van ser mitjançant compravenda, 222 per donació, 10 via permuta, 2.016 per herència i 2.153 per altres vies.

DADES NACIONALS

En el conjunt del país, la compravenda de vivendes va baixar un 9,3% el passat mes de novembre en relació al mateix mes de 2018, fins a sumar 38.680 operacions, el seu menor xifra en un mes de novembre des del 2016, segons ha informat l'INE.

Amb aquest descens, la compravenda de vivendes encadena quatre mesos consecutius de taxes interanuals negatives després que a l'agost del 2019 es desplomara un 21%, al setembre un 12% i a l'octubre un 1,5%.

El retrocés registrada al novembre va ser conseqüència de la disminució de les operacions sobre vivendes usades un 10,5%, fins a les 31.008 transaccions, i del descens en un 3,6% en la compravenda de vivendes noves, fins a les 7.672 operacions.

El 91,3% de les vivendes transmeses per compravenda en el penúltim mes de l'any passat van ser vivendes lliures i el 8,7%, protegides.

La compravenda de vivendes lliures va baixar un 8,3% al novembre del 2019 en taxa interanual, fins a sumar 35.321 transaccions, mentre que les operacions sobre vivendes protegides van caure un 18,5%, amb 3.359 transaccions.

En termes mensuals -novembre de 2019 sobre octubre del mateix any-, la compravenda de vivendes es va afonar un 9,7%, el seu major retrocés en aquest mes dels últims cinc anys.