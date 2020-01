WiFi gratis: los peligros de conectarte a una red pública

Muchos usuarios, sobre todo los más jóvenes, aprovechan la entrada a cualquier bar o cafetería para usar la red WiFi pública y gratuita del establecimiento, y así no tener que conectarse a Internet con su propia tarifa de datos y ahorrarse unos megas. La generación millennial y la ‘posmilénica’ -la Z- son los que más uso hacen de este servicio, especialmente debido a su economía personal.

Sin embargo, esta despreocupación a la hora utilizar este tipo de redes puede llevarnos a más de un disgusto, ya que al usarlas exponemos nuestros datos, nuestro tráfico y nuestra identidad de forma casi total.

El problema no es tanto el hecho en sí de conectarse al WiFi público de bares, aeropuertos o trenes, si no el uso que haces de esa conexión, ya que cuando entramos en estas redes parece que nos olvidemos de su vulnerabilidad y accedemos a nuestro correo electrónico, a nuestro banco online, a nuestras redes sociales... sin tomar precauciones y dejando expuestos datos sensibles.

¿Cómo pueden atacarnos?

En este interesante artículo de 'Medium', llevan supuestamente a un hacker a una cafetería y este, mediante un aparato que crea una red WiFi, consigue engañar a los usuarios del establecimiento para que se conecten a la red que él ha creado y en poco tiempo sabe hasta dónde se han ido de vacaciones.

Es un tipo de ciberataque conocido como ‘Man in the middle’: la información que enviamos pasa primero por el dispositivo de un atacante y después se transmite al router para que le dé salida a Internet y el navegante no sospeche.

Para hacernos una idea, solo viendo las redes WiFi a las que se ha conectado una persona anteriormente puedes saber dónde ha estado. Y así más y más, ya que una vez te conectas a esa red falsa que ha creado el hacker este puede recuperar tus contraseñas, robar tu identidad y saquear tus cuentas bancarias.

Otro tipo de ataque común podría ser que el cibercriminal infectase con malware tu equipo, pudiendo cifrar la información y pedir un rescate por ella después.

Uso de Internet

Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) las líneas móviles suman un total de 53,4 millones en España. Si somos 46 millones de habitantes, significa que en nuestro país hay ocho millones de líneas móviles más que ciudadanos -cierto es que se deben contemplar las centralitas, móviles de empresa y las líneas M2M, que ascienden a 5,9 millones-.

¿Y por qué es esto relevante? Porque cada vez más nos conectamos a todo desde el móvil y no desde el ordenador -el 92,1% de los internautas se conecta a Internet a través del smartphone-.

Probablemente, todos los que tienen un dispositivo portátil alguna vez se hayan conectado a una red WiFi pública: mientras toman un café, en el tren o en un hotel. Y eso supone, solo en España y en teléfonos móviles, 53,4 millones de oportunidades de ser ‘hackeado’.

¿Cómo puedo prevenir esa vulnerabilidad de las redes WiFI?

Tanto en portátiles como en smartphones y tablets, debes tener activado el cortafuegos, que denegará el permiso a conexiones entrantes sospechosas. Y, asimismo, tener un antivirus para prevenir las infecciones.

Recuerda también tener actualizado tanto el sistema operativo como las aplicaciones, ya que estas actualizaciones -aunque a veces no podrían ser más tediosas- se hacen en muchas ocasiones para corregir errores y vulnerabilidades de seguridad.

Nuestro consejo es que siempre, siempre, uses tus propios datos del móvil en vez de la red WiFi para estar seguro del todo.

Y un par de ‘tips’ finales: si no te queda más remedio que conectarte a un WiFi público no entres en tu banco... siempre es mejor prevenir que curar y pocas veces tendrás algo tan urgente que hacer con tu dinero que no pueda esperar; y, como siempre, utiliza el sentido común y si ves nombres demasiado atractivos del tipo ‘Free WiFi’ o ‘WiFi gratis aeropuerto’, huye.

¡Esperamos que no hayas leído este artículo conectado a un WiFi!