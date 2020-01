Temporal.- La borrasca curta 37 carreteres, els Ports de València i Gandia i provoca retards en trens

Així, en la xarxa principal de carreteres les més afectades són l'A-31, l'A-33, l'A-7 i l'A-35, al seu pas entre Alacant amb València i Albacete. En concret, estan tallades l'A-31 i A-33 a Villena, l'A-7 a Muro d'Alcoi, a Ibi, i a Sant Vicent del Raspeig, i a l'Alcudia de Crespins i l'A-35 a Fuentehiguera, Canals i Moixent, segons ha informat el Centre de Coordinació d'Emergències.

A més, s'ha suspès la circulació en la línia de Mitja Distància Alcoi-Xàtiva/Xàtiva-Alcoi per condicions meteorològiques adverses sense possibilitat de mitjans alternatius per carretera, segons Renfe.

A més, el temporal està provocant retards d'uns 33 minuts en altres línies com l'Euromed entre Figueres-Alacant; la Mitja Distància València-Múrcia, d'uns 15 minuts en la línia d'AVE Alacant-Madrid i València-Madrid a causa de limitacions de velocitat, i una avaria d'instal·lacions entre Monòver i L'Alzina per condicions meteorològiques adverses ha afectat l'Euromed 1092 Alacant-Barcelona, que s'ha detingut a Saix, i el Talgo 1302 Múrcia-Barcelona Sants, que està parat a Elda.

Així mateix, en la xarxa de Rodalies s'ha suspès la circulació entre València i Castelló a causa d'anomalies en les infraestructures de la via per condicions meteorològiques adverses i s'han registrat retards en altres línies com València-Moixent, o Gandia-València.

Per la seua banda, l'Autoritat Portuària de València ha ordenat el tancament al trànsit marítim del Port de València des de les 6.13 hores a causa de les adverses condicions oceanogràfiques i meteorològiques, mentre que el de Gandia segueix tancat des de les 15.20 hores a causa de la mala mar i del temporal.

L'Ajuntament de València també ha ordenat, per precaució, el tancament de parcs i jardins i recomana evitar les zones arborades i circular amb precaució per les voreres amb arbrat.