Temporal.- Gloria deixa ratxes de vent de fins a 108 km/h i una ona de 8,44 metres en la boia de València

De matinada també va haver-hi mar desfeta en el litoral sud d'Alacant, amb altura significativa d'ones que va arribar a 6.2 metres mentre que el matí d'aquest dilluns la mar està sent molt grossa, segons la informació de l'Aemet.

En les últimes 24 hores s'ha registrat forta ratxes de vent que a Miramar ha arribat als 100 km/h, a Oliva als 96 km/h, a Xàbia als 93 km/h, a Xàtiva als 87 km/h, en l'Aeroport de València als 78 km/h, a Villena als 77 km/h , a Pego als 76km/h, a Polinyà de Xúquer als 75km/h, a Castelló de la Plana als 74km/h, a Alcoi als 71km/h i a Carcaixent als 68km/h, segons Aemet.

Les precipitacions segueixen sent persistents aquest dilluns a València i Alacant i més disperses a Castelló i segueix nevant en l'interior de les tres províncies, segons es desprèn de l'última imatge combinada de satèl·lit i radar.

La Comunitat Valenciana segueix aquest dilluns en avís roig per nevades en l'interior nord de Castelló, l'interior sud de València i en l'interior nord d'Alacant, ja que es poden acumular fins a 40 centímetres amb una cota d'entre 500 i 800 metres al principi encara que pujarà a 1000-1300 metres.

Així mateix, hi ha avís nivell roig per fenòmens costaners en el litoral de València amb ones de 7 a 8 metres que tindran un impacte sobre passejos marítims i línies de costa orientades al nord-est i per vent en litoral sud de València, amb ratxes de fins a 130 quilòmetres.

La resta del litoral de la Comunitat Valenciana està en avís taronja per fenòmens costaners i vents, l'interior de Castelló per nevades i la resta en nivell groc per pluges. Les temperatures mínimes es mantindran amb pocs canvis, no superaran els 15 graus, i les màximes aniran en descens amb gelades febles en l'interior on baixaran fins als -3 graus.