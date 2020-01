El Cejas desvela el drama que está viviendo y por qué lo quiere ocultar

A pesar de considerarse una segunda oportunidad, El Cejas no ha entrado en El tiempo del descuento en su mejor momento.

El youtuber está viviendo lo que él considera un auténtico drama familiar y personal que le está impidiendo, de momento, disfrutar del reality.

Algo de lo que se han dado cuenta en el programa y, por ese motivo, fue preguntado, aunque a solas en el confesionario, por Jorge Javier Vázquez., Entonces, El Cejas abrió su corazón y confesó el motivo de su bajón, que no es otro que el reciente fallecimiento de su abuelo.

"No es lo mismo pasar un duelo con tu familia en tu casa que con una gente que no es mi gente. Tengo apoyos aquí, como Antonio David o Estela, pero echo mucho de menos a Noemí, Alba o Mila", aseguró.

También desveló el motivo por el que no ha querido hacer partícipes a sus compañeros de su dolor. "Con algunos lo he acabado compartiendo, pero es que me he dado cuenta de que mucha gente aquí utiliza las cosas para hacerte daño y prefiero ahorrármelo".