Joan Ribó, sobre el port: "M'encantaria una solució pactada que respecte el medi ambient"

Joan Ribó ja no és un nouvingut. Als seus 72 anys i amb una primera etapa de gestió a la seua esquena al costat del PSPV i la marca de Podem, l'alcalde de València encara el seu segon mandat amb un Govern local bipartit al costat dels socialistes i amb un escenari inèdit: les tres administracions -local, autonòmica i estatal- en mans de l'esquerra.

Com a alcalde de València, què li demana al nou Executiu central? Està molt explicitat en el document que va signar Baldoví, però pensant en la ruta importantíssima que s'ha obert per al Corredor Mediterrani amb la variant de Vandellós, el gran problema que tindrem és el node ferroviari de València. El primer que li vull demanar és fer de la ciutat un node important del Corredor. En ell ha d'haver-hi una estació, que està per fer, túnel passant...

Sembla una anomalia que hi haja dues estacions, una per a AVE i una altra de Rodalia. Efectivament, és una anomalia. És que l'estació de l'AVE és provisional, porta uns quants anys… Aquest node té un altre element molt important. A València hi ha un port, que és el primer d'Espanya. És fonamental integrar en aqueix node ferroviari tota l'activitat del port. És un element clau, perquè això dinamitzarà moltíssim la nostra economia.

Amb un ministre de Transports que exerceix de valencià, ho tindrà quasi arreglat. Això espere. En principi, el ministre està atent a aquest tema. Jo ho he parlat amb ell.

Però li posa compromís econòmic? Sí. En el canal d'accés, el projecte del qual s'està fent en aquests moments, hi ha un compromís econòmic seu, nostre i de la Generalitat. Ell té el compromís (com Adif-Renfe) de l'estació i el túnel passant, i l'ampliació del soterrament de les vies en la zona de Serradora. Sense oblidar la Rodalia, que en l'àrea de València necessiten millorar urgentment.

Ribó, en un momento de la entrevista con 20minutos. EDUARDO MANZANA

En aquest cas, és només una qüestió d'infraestructures? Fonamentalment és una qüestió d'inversió i de gestió. A vegades hi ha retards en trens per problemes de personal.

Seguint amb la mobilitat, el mandat ha començat amb una crisi interna i externa arran del frau de 4 milions patit per l'EMT. S'assumiran responsabilitats polítiques si la investigació constata fallades? Nosaltres ens vam comprometre públicament en el ple a assumir les conclusions de la comissió d'investigació. Ara bé, a mi em dóna la sensació que aquesta comissió, a part d'algunes posicions de la dreta de dir que tot està malament, s'està adonant que pot haver-hi hagut fallades en alguns elements de gestió econòmica, però crec que fonamentalment el problema de responsabilitats personals polítiques està molt concretat en alguna persona. Caldrà proposar coses que cal millorar quant a previndre possibles fraus. L'EMT ha tingut un problema d'un frau gravíssim, però alhora és una empresa que funciona bé de cara als seus usuaris.

Pot acabar afectant la seua relació amb el seu soci de Govern, el PSPV? Quan va esclatar el cas va haver-hi desacords… Quan hi ha dos partits, hi ha opinions que no coincideixen en tot. Però eixe tema no veig que tinga per què afectar de manera negativa a les relacions entre el Partit Socialista i Compromís. Sé que el PSPV és un partit responsable, que analitza seriosament, i que vol corregir els defectes de l'EMT. Crec, per la informació que tinc, que el Partit Socialista està veient que cal destacar coses a millorar, però això no implica que hàgem d'arribar a cap confrontació, en absolut.

Quin és el principal repte al qual s'enfronta aquest mandat? Hi ha molts. A nivell urbanístic, el repte més important són les places d'aquesta ciutat. En aquest període, la plaça de la Reina serà reformada, prompte, en dos o tres mesos, la plaça de l'Ajuntament serà fonamentalment per als vianants, entrarem de seguida en les places del Mercat i Bruges...

Proposava fa uns dies la Federació de Veïns la creació d'una Oficina del Vianant. Què li sembla? Eixa idea em sembla ‘chula’, per un motiu: si mirem les anàlisis de mobilitat, la primera manera de desplaçar-se dels valencians és caminant. És una idea interessant. Hem fet coses, com les rutes segures als col·legis, però queda molt per fer. Hi ha ja una Mesa de Mobilitat, però és possible que valga la pena que puguem desenvolupar una cosa específica sobre la mobilitat a peu.

Ribó, en el interior del Ayuntamiento de València. EDUARDO MANZANA

Es veuen moltes bicis per la ciutat, sembla evident que ha canviat la manera de moure's. Sí, és una cosa del que estem orgullosos, i queda molt per fer. Hem aconseguit, més que fer molts carrils bici, ajuntar-los, articular-los, de manera que una persona, quan ix de la seua casa, per exemple en el meu cas, tots els matins, sap com ha d'anar.

Una vegada controlat el deute i després de l'eixida del Pla d'Ajust, serà aquest un mandat d'expansió de la despesa? Sí, ho estem expandint. Per exemple, en neteja, que és una de les coses criticades. Quan arribarem a l'Ajuntament, les dades de l'OCU ens deien que València estava a la cua en inversió i en qualitat de la neteja i ara hem pujat a la meitat. Ací hem fet un augment significatiu, igual que en parcs i jardins i també en personal. Semblarà estrany, però fa pocs dies van entrar 57 nous policies locals. Feia 10 anys que no entrava cap. El mateix en Bombers i en Serveis Socials, on hem ampliat els tipus d'ajudes, i això exigeix més recursos.

La neteja s'ha convertit en el principal problema per als veïns. Hi ha una cosa que és clara: una ciutat està més neta com més es neteja i com menys s'embruta. Les dues coses són igual de debò. Hem avançat en una sèrie d'aspectes: millorant l'aigualeig, les brigades, preocupant-nos que la neteja siga igual en tots els barris. En la recollida de residus hem introduït la matèria orgànica, però a vegades en aquest contenidor ens trobem amb bosses de plàstic. Cal educar a la gent, fer campanyes de promoció... Multiplicarem molt la conscienciació, per treballar perquè no hi haja tantes necessitats de neteja.

En quin punt està el barri del Cabanyal? Altres barris marítims com Natzaret i la Malva-rosa també demanen inversions i denuncien inseguretat i degradació. El Cabanyal està avançant després dels problemes que hem tingut amb l’Edusi, perquè per desgràcia ens van canviar quatre vegades el model el Govern anterior, per a plantejar les ajudes europees. Està canviant, un pot fer una volta per allí i ho pot veure, i els problemes s'estan constrenyent a dues zones: l'edifici de Portuaris i la zona zero, molt vinculades a les drogues, la qual cosa val també per a la Malva-rosa i Natzaret, i en general per a tota la ciutat. Per desgràcia, l'Ajuntament sol no pot controlar fenòmens d'eixe tipus, necessitem ajuda a nivell policial. Natzaret millorarà amb el Parc de Desembocadura, la Ciutat Esportiva del Llevant i l'arribada de la Línia 10 del metro.

Hi haurà ampliació del port amb o sense nova declaració d'impacte ambiental (DIA)? Nosaltres reconeixem que el port és una activitat econòmica de primera importància, però al mateix temps recordem que hi ha una emergència climàtica, que cal plantejar-se l'impacte ambiental. Eixe és el gran debat que tenim amb el port des de l'Alcaldia i des de l'Ajuntament. No estem en contra de l'ampliació, volem que es prenguen les mesures necessàries perquè l'impacte ambiental siga mínim.

Té notícia que vaja a haver-hi una nova DIA? No, no tinc notícia. Ha acabat el període d'al·legacions i no sé el que farà el ministre. Cal connectar el port al Corredor Mediterrani bé i alhora apostar perquè la mobilitat en el port és fonamentalment ferroviària. Podem arribar a acords i reorientar les inversions de manera que no siguen per a demà, sinó per a dins de 15 o 20 anys.

Ribó, durante la entrevista con 20minutos. EDUARDO MANZANA

Una solució pactada? A mi m'encantaria tindre una solució pactada que respecte el medi ambient. Sempre pose un exemple: en el port d'Hamburg, el 52% de la seua mobilitat és ferroviària. Home, no demane arribar a Hamburg demà, però avançarem, estem en el 4% o 5%. Es pot i es deu. Això lliuraria a València de molts problemes de contaminació.

Continua demanant al Govern la condonació del deute de la Marina? És fonamental. La Marina en aquests moments està agafant impuls, però té una espasa de Damocles damunt d'un deute que li van deixar en el seu moment de 400 milions. Això cal resoldre-ho i ho sap la ministra d'Hisenda.

Dóna per fet que es resoldrà? No ho done per fet, tinc la confiança que es resoldrà. Són els mateixos càrrecs i depenia d'uns pressupostos que no es van fer, però hi havia un compromís. És imprescindible. Si no s'arregla aquest tema, es pot caure tot com un castell de naips.

Deia abans de les eleccions municipals que no es presentarà en 2023, però que la seua intenció era esgotar el mandat. Segueix amb eixa idea? Per descomptat. Huit anys és el màxim. Sempre dic que la Constitució espanyola hauria de tindre un mandat taxatiu, com la dels EUA, que limita a huit anys els mandats. És un període suficient i adequat.

Quina València li agradaria deixar? M'agradaria una València respectuosa amb l'horta, que es moguera cada vegada més amb uns plantejaments de sostenibilitat, que no tinguera la necessitat de donar ajudes socials pels problemes que encara tenim d'atur i pobresa, i per descomptat m'agradaria una València que estiga abordant seriosament els temes d'habitatge.