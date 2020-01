Tu horóscopo diario: lunes 20 de enero de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 20 de enero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Has entablado contacto con una persona que te puede traer muchas sorpresas a tu vida así que es hora de que te relajes y no pienses mal de todo el mundo. Déjate llevar y obtendrás cosas muy agradables porque hay buena sintonía a tu alrededor.

Tauro

Comprenderás a alguien que te cuenta un problema o un fallo de alguien que ha repercutido mucho en su día a día y que puede tardar en resolverse bastante tiempo. No podrás hacer nada, pero al menos le consolarás. Esa actitud tuya será muy importante para evitar algo negativo.

Géminis

Hay quienes pueden ponerte alguna piedra en el camino hoy quizá porque no les caes bien o porque temen que les quites algo o avances más que ellos. No debes detenerte a hacerles caso, evítalos y sigue tu camino. No te enfrentes directamente a ellos.

Cáncer

No dejes que ese mal humor que tiene una persona cercana o tu pareja te salpique hoy. Proponte no dejarte arrastrar por ello y contrarrestarlo con sentido del humor y con palabras amables. Verás los resultados en cuanto actives una sonrisa.

Leo

Puede que no lo hayas pensado demasiado bien, pero si no quieres equivocarte, no tomes hoy ninguna decisión importante ni firmes papeles que te comprometan a algo a largo plazo. Ojo con el dinero y los bienes que pueden sufrir algún vaivén.

Virgo

Querrás ver de cerca y con tus propios ojos algo que te han contado o que has visto en las redes sociales. Ten precaución y no te fíes de todo lo que veas porque a veces hay cosas inciertas y peligrosas. Escucha las palabras de advertencia y las señales.

Libra

Una persona te está intentando decir algo importante pero no se atreve a decirlo abiertamente quizá por timidez o por falta de confianza. Intenta descubrirlo y ayudarle a expresarse sinceramente, es importante para él o ella y también para tu futuro.

Escorpio

Hoy verás cómo se soluciona un asunto que estabas esperando aclarar desde hace algún tiempo. Sonreirás por fin ante la tranquilidad que te da saber que ya no tendrás que enfrentarte más a ese problema. Por fin llega una tranquilidad que necesitabas.

Sagitario

Sabes que si te dejas llevar por los nervios no vas a solucionar nada y que tu imagen pude quedar bastante deteriorada, así que hoy debes controlar tus actitudes, especialmente en presencia de personas con poder. No saltes a las primeras de cambio.

Capricornio

Llegas a una conclusión importante que te puede hacer cambiar tus puntos de vista en un tema familiar. En cualquier caso, míralo todo con amor y con comprensión incluso si te cuesta admitirlo. Poco a poco asumirás la realidad.

Acuario

El Sol entra en tu signo hoy con una energía que te lleva a sentir que puedes alcanzar lo que deseas y que nadie te puede decir lo contrario. Actuarás con tranquilidad y con muy buen tono vital. Aprovecha para disfrutar con tu pareja, arrollarás con tu seducción.

Piscis

Hay un tiempo para cada cosa y hoy te interesa organizar bien la agenda para poder hacer más tarde esas cosas que te gustan o te dan otra perspectiva de la jornada. El orden te vendrá bien para todo, pero debes acabar trabajos o tareas aún pendientes.