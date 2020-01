La dirección de FCC pide a los trabajadores que desconvoquen la huelga y acepten un nuevo convenio colectivo

Desde la dirección se solicita "seriedad", ya que fue el comité quien convocó una huelga, fue también el comité quien rechazó "la totalidad de las ofertas de la empresa, y quien falseó la verdad afirmando que FCC se había levantado de la mesa de negociación".

Por todo lo expuesto, la compañía cree que no se corresponde realizar la convocatoria al Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), ya que se desconfía de las verdaderas intenciones del comité, al que solicita "un gesto comprometido por el que se cite a la empresa", y en la que se desconvoque esta huelga política, "que no hace sino perjudicar a una plantilla, a la que no se le ofreció la posibilidad de votar las ofertas realizadas por FCC".

La dirección de empresa a fecha de hoy ha asegurado que no ha sido citada al SAMA, y tampoco se le ha dado traslado de la aceptación del ofrecimiento de un convenio colectivo, que garantice el poder adquisitivo de la plantilla y las cláusulas sociales.