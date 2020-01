El Gobierno asturiano considera que el 'pin parental' que promueve Vox priva al alumnado de una educación "plural"

Así se ha pronunciado la Consejería de Educación en unas declaraciones remitidas a Europa Press sobre el denominado 'pin parental', el documento que está impulsando el partido político Vox para que los padres tengan que autorizar determinadas charlas de personal no docente en los centros educativos.

Desde la Consejería de Educación asturiana dicen que este asunto afecta "peligrosamente" a un alumnado que "puede puede verse privado de una educación plural, democrática, solidaria, crítica y conforme a las leyes educativas acordadas en un Congreso y en un Senado democráticos en nuestro país".

"Defenderemos que sea una ciudadanía responsable la que salga de nuestras aulas para que la libertad, la democracia, la justicia social, el internacionalismo, el pacifismo, el feminismo que han sido ideas que han cambiado el mundo no se vuelva a retornar en oscurantismo", han añadido desde el departamento que dirige la consejera de Educación en Asturias, Carmen Suárez.

Han insistido en que los jóvenes podrán elegir en el futuro, rechazando que se les cierre el paso "con polémicas y crisis que la propia escuela no ha generado".

"Cómo cabe considerar que el profesorado no ejerce su trabajo con dedicación y toda la responsabilidad y dignidad posibles? ¿Cómo cabe considerar que no velan por los derechos del alumnado?¿Como no considerar que el profesorado está velando por una escuela democrática, libre, que contempla los distintos escenarios en donde niños y niñas viven y van a vivir y puedan entender el mundo que les rodea? Luego, en consecuencia, tomarán sus decisiones vitales y/o profesionales. No cerremos puertas", han argumentado desde el departamento dirigido por Suárez.

DISCUSIÓN EN EL PARLAMENTO

El grupo parlamentario de Vox ya anunció este sábado que iba a llevar a la sesión plenaria de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) una proposición no de ley para defender el 'pin parental'.

No será la primera vez en esta legislatura en la que se hable de este asunto en el parlamento asturiano. Ya el pasado 8 de octubre de 2019 el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, preguntó a Carmen Suárez sobre en el pleno sobre programas de educación afectivo-sexual que se realizaban en Asturias, criticando que fuese personal externo el que lo impartiese.

Suárez respondió entonces que no le constaba ninguna queja por parte de los padres al respecto. La dirigente asturiana apuntó que Blanco estaba confundiendo la educación en igualdad con el derecho a la formación moral y religiosa.

ADRIÁN BARBÓN

Por parte del Gobierno, sobre el 'pin parental' también ha hablado a través de la red social Twitter el presidente de Asturias, Adrián Barbón. Ha sido a la hora de responder al presidente del PP, Pablo Casado, quien criticó a la ministra de Educación, Isabel Celaá, por decir que los hijos no pertenecían a sus padres y exigió al Gobierno central que no impusiese la manera en la que los padres tenían que educar a sus hijos.

"No doy crédito. Tener hijos no te hace dueño de ellos, por supuesto que no... ¿o acaso un padre o una madre que maltrata a sus hijos puede hacer con ellos lo que quiera?", escribía Barbón este sábado.