Casado se compromete con Murcia a luchar por el AVE, la financiación, el trasvase y el Mar Menor

Asimismo, se ha comprometido por la Alta Velocidad, y por el agua "que es un recurso de interés general al que tienen que tener acceso los agricultores, las familias y el sector turístico" y con la recuperación del Mar Menor.

En este sentido, ha asegurado que "lo que tenía que hacer el PSOE es comprometerse con esta Región", a lo que ha añadido que, desde el PP en todos su órganos, "nos tendrás a tu lado Fernando porque te mereces el apoyo que no te están ofreciendo, once cartas a Sánchez y no ha contestado".

"El PP tiene que salir al encuentro de esos españoles que están preocupados porque no se reconocen en el Gobierno central", ha dicho el presidente nacional del Partido Popular, quien ha alertado de que el "Gobierno de España está formado por aquellos que no creen en España".