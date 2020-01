Fuera de peligro el hombre evacuado en estado grave por inhalar humo en el incendio de la calle Alta

El hombre de 73 años que fue trasladado en estado grave a la Unidad de Politrauma del centro hospitalario se encontraba en parada cardiorespiratoria pero "ya está fuera de peligro", según ha informado el concejal de Personal y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Santander, Pedro Nalda.

Las otras seis personas, cinco mujeres de entre 27 y 70 años y un hombre de 32, han sido trasladadas al hospital por precaución al haber inhalado también el intenso humo generado por el incendio, pero se les ha llevado por "prevención", pero "no revisten ninguna gravedad", ha detallado el edil.

Aunque en principio se iba a permitir a los vecinos regresar a sus viviendas este mismo sábado, una vez que los bomberos concluyesen con las labores de revisión y ventilación del edificio, Nalda ha señalado que, como ha habido mucho humo, "puede que no sea conveniente que hoy y mañana se reincorporen a sus domicilios".

En este sentido, ha apuntado que personal de los Servicios Sociales del Ayuntamiento se han personado en el lugar por si los vecinos necesitan "algún tipo de apoyo" o "ayuda para alojamiento" esta noche y mañana domingo, aunque ha recalcado que, excepto la vivienda donde se ha originado el fuego, los pisos "no tienen ningún problema".

El incendio se ha registrado este sábado en la habitación de una vivienda de un primer piso del número 15 de la calle Alta y ha generado mucho humo lo que ha obligado a los Bomberos Municipales de Santander a evacuar a los residentes en el bloque por las ventanas, utilizando para ello la autoescala.

Mientras parte de los efectivos han controlado "rápidamente" el fuego, el resto de bomberos ha sacado a los vecinos por las ventanas debido a la concentración de humo que había en la escalera del edificio y que impedía transitar por la misma.

El incendio se ha registrado antes de las 11.30 horas de esta mañana y ha sido una mujer que trabaja en un comercio cercano la que ha avisado al 112 que inmediatamente ha movilizado a los Bomberos de Santander, que se han trasladado hasta el lugar con dos dotaciones, con seis efectivos cada una.

El fuego se ha producido en la habitación de uno de los primeros pisos del número 15 de la calle Alta, ubicado en el entorno del Cabildo de Arriba y muy cerca de la sede de la Consejería de Obras Públicas. La estancia donde se ha registrado el fuego se ha visto "muy afectada" pero en el resto de la vivienda no hay grandes daños.

Además de los Bomberos Municipales, hasta el lugar también se han desplazado dotaciones de la Policía Nacional, la Policía Local y cinco ambulancias del 061, que se han encargado de trasladar a Valdecilla a las personas afectadas por la inhalación de humo.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, también se ha acercado a la zona para comprobar la situación, interesarse por el estado de las personas que han sido trasladadas al hospital y por el resto de vecinos que han sido evacuados del edificio debido al intenso humo.

Junto a ella, también ha estado en el lugar el concejal de Personal y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Santander, Pedro Nalda, que ha ido informando sobre el trabajo realizado por los Bomberos como del estado de las persona que habían sido trasladadas al hospital.

También ha indicado que el edificio es de madera pero "no hay en principio más daños" que los registrados en la habitación donde se ha producido el incendio y "no parece que haya ningún riesgo estructural que evite que los vecinos puedan volver a sus casas", aunque "no sea conveniente" que lo hagan durante el fin de semana.

Aunque el incendio ya está extinguido, el edil ha señalado que ahora los bomberos ventilarán el bloque y, una vez quede todo despejado, la Policía Científica se encargará de la investigación de las posibles causas del incendio a pesar de que "todo indica que es una cosa accidental".

Así, ya ha avanzado que la Policía Científica acudirá este domingo al edificio para llevar a cabo "las investigaciones necesarias para, si es posible, determinar el origen y las causas del incendio".