Gesvican adjudica a Rucecan el desescombro del parking de Nueva Montaña, que podría comenzar el día 27

Estas labores se estima que podrían comenzar el lunes 27 de enero después de que el Consejo de Administración de Gesvican -empresa pública que promovió la construcción de esta urbanización de viviendas sociales- apruebe la adjudicación definitiva en la reunión convocada para el miércoles, día 22, y en la que también se dará luz verde a la declaración de emergencia para todas las actuaciones que sea necesario acometer en la zona.

El consejero del área, José Luis Gochicoa, ha informado de ello esta tarde a los representantes vecinales de los 23 portales de la urbanización de Nueva Montaña afectada por el derrumbe en un encuentro al que también ha asistido la alcaldesa, Gema Igual, y que ha tenido lugar en el centro cívico.

Gochicoa ha detallado que Rucecan tendrá que retirar un total de 3.000 toneladas de hormigón y unos 8.000 meros cúbicos de tierra de la zona demolida, así como de un perímetro de seguridad que ha establecido Gesvican. Los trabajos se realizarán con tres máquinas especializadas, dotada de cizalla, que permitirán cortar los materiales a eliminar sin generar vibraciones y que después se retirarán con dos camiones.

Cuatro empresas habían presentado ofertas para llevar a cabo estas tareas de emergencia en el aparcamiento derrumbado en Nueva Montaña y, tras abrirse todas ellas esta mañana, Gesvican ha adjudicado a Rucecan estos trabajos, aunque no serán los únicos que se lleven a cabo en el corto plazo, según ha explicado Gochicoa a los vecinos.

El consejero ha explicado que ya ha quedado totalmente apuntalado el perímetro del aparcamiento aledaño a la zona derrumbada, tarea que ha realizado Palomera, pero les ha dado "una mala noticia" y es que se ha tenido que apuntalar más de lo previsto porque lo que el garaje 2 continuará cerrado durante "un mes y medio". "Sé que es una mala noticia pero es cuestión de seguridad", ha dicho.

PRIMEROS RESULTADOS DE PRUEBAS, CATAS Y MEDICIONES

Los garajes afectados por el derrumbe son el 3 y el 4, mientras que el 1 y el 2 también continúan cerrados, mientras se llevan a cabo diferentes pruebas, catas y mediciones. En este sentido, el titular de Obras Públicas ha indicado que ya se han hecho algunas pruebas y se han obtenido los primeros resultados.

Ha detallado que se han realizado mediciones de ultrasonido en los pilares de hormigón, por el momento en la zona del garaje 1, y los resultados indican que la calidad del hormigón es "buena o excelente". También se han hecho mediciones en las placas e igualmente el resultado es "bueno o muy bueno".

Asimismo, Gochicoa ha apuntado que se ha hecho, de momento, "un pequeño" estudio topográfico de la parcela y ahí se ha visto que los espesores de tierra, que en algunos puntos superan los 85 centímetros, son superiores a lo recomendado.

Por ello, se va a proceder también a la retirada de tierra en la zona no derrumbada -que durará unas dos semanas una vez que empiece, que podría ser el próximo jueves o viernes- porque, aunque los garajes no afectados "no corren peligro", es "mejor hacerlo por prudencia y coherencia".

En este sentido, ha estimado que el garaje 1 se pueda abrir en unas "dos semanas" mientras que el 2, tanto para la retirada de tierra como por el apuntalamiento realizado que está muy cerca de la zona a desescombrar, no se abrirá hasta dentro de "un mes y medio".

El consejero ha apuntado que todos estos datos son "provisionales" y "parciales" ya que quedan más pruebas por realizar.

En la reunión, Gochicoa también ha avanzado a los vecinos que la venta de atención al afectado puesta en marcha esta semana en el centro cívico y atendida por personal de Gesvican continuará la próxima semana.

Así, abrirá el martes de 12.00 a 14.00 horas y el miércoles y el jueves de 16.00 a 18.00 horas. En esos días, también se organizarán bajadas a los trasteros para que los vecinos que lo deseen puedan recoger cosas.

UN VIGILANTE SE ENCARGARÁ DE LA SEGURIDAD

Por otro lado, al inicio de la reunión, la alcaldesa de Santander ha indicado a los representantes vecinales que, una vez que ya ha quedado todo apuntalado, los Bomberos Municipales ya se han retirado de la zona y a partir de las ocho de la tarde de este viernes también lo ha hecho la Policía Local.

A partir de esta noche, la seguridad correrá a cargo de un vigilante de Securitas que ha contratado el Gobierno de Cantabria. No obstante, ha detallado que la Policía Local pasará por la zona cada cuatro horas aproximadamente para corroborar "que todo está bien" con el vigilante y también una patrulla a pie recorrerá el perímetro para verificar que todo esté en orden.

Asimismo, ha informado que desde este viernes se han puesto en funcionamiento de nuevo los ascensores de los 23 portales de la urbanización, dos días después de lo previsto. La compañía de mantenimiento de los mismos los ha programado para que no desciendan hasta la planta baja, donde se encuentran los garajes.

La regidora municipal también ha pedido a los vecinos que hagan un uso "responsable y coherente" de las plazas de aparcamiento puestas a su disposición por El Corte Inglés -que se encuentra junto a la urbanización donde se ha registrado el siniestro-.