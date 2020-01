TICs y TACs: Iglesias y sus ministros ‘ascienden’ a altos funcionarios para puestos clave en el Gobierno

Casi tanto como quiénes serían definitivamente los ministros de Unidas Podemos en el nuevo Gobierno, una de las dudas más acuciantes en las semanas previas a la investidura, también dentro de Podemos, era saber cómo se iba a solucionar la importante tarea de contar con altos funcionarios para los cuatro departamentos que les habían correspondido en las negociaciones con el PSOE. La respuesta empezó a desvelarse este viernes, cuando el Consejo de Ministros aprobó una nueva remesa de altos cargos del nuevo Ejecutivo, incluidos los subsecretarios de los ministerios de Unidas Podemos. Cada vicepresidencia y ministerio tiene el suyo propio y tienen un papel clave que los morados han encomendado a funcionarios del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información (conocidos como TICs) del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado (llamados TACs, en jerga funcionarial), ascendidos varios niveles para la ocasión.

Ninguno de los elegidos había sido antes subsecretario y su elección por parte de los representantes de Unidas Podemos supone un ascenso desde cargos de director y subdirector general o incluso como jefes de gabinete de los mismos. Sus procedencias son el Ministerio de Trabajo, Justicia y hasta de México. Solo uno, el subsecretario de Consumo, guarda a priori relación con la actividad de este ministerio, puesto que procede de la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda.

La experiencia previa de gobierno en coalición PSOE-Podemos en Baleares demostró que los morados necesitaron contar con personal de otras partes de España para ocupar puestos importantes en sus consejerías. Hasta allí llegaron diputados regionales de Podemos que se habían quedado sin escaño en la debacle de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2019. Sin embargo, una cosa es una dirección general de una consejería autonómica y otra, el Gobierno central.

Puestos clave

Mientras que llegada de “independientes” a puestos políticos de la Vicepresidencia segunda y los cuatro ministerios es una opción que no se descarta en Podemos en caso de no contar con cuadros necesarios, lo que no se podía suplir de otra manera son altos funcionarios capacitados, por ejemplo, para acudir cada semana a las reuniones de subsecretarios de Estado que preside la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y de la que salen prácticamente cerrados los acuerdos que dos días más tarde toma el Consejo de Ministros.

El vicepresidente y los ministros de Unidas Podemos ya tienen sus subsecretarios. No son abogados del Estado o Técnicos Comerciales del Estado, quizá los dos cuerpos superiores de funcionarios más conocidos. Igualmente lo son. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el de Universidades, Manuel Castells, han optado por sendos TAC. Los ministros de Consumo y de Trabajo, Alberto Garzón y Yolanda Díaz, se han decantado por TICs.

Directores y subdirectores generales y un jefe de gabinete

El subsecretario de Derechos Sociales y Agenda 2030 será Joseba Miren García, que llega a la vicepresidencia de Iglesias desde el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, donde desde 2004 era subdirector general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En su hoja de servicio figuran también funciones de gestión informática, de administración y presupuestaria en los ministerios de Asuntos Sociales y Exteriores.

Para Igualdad, Montero ha elegido como subsecretario a Pedro Francisco Guillén, que asciende puesto que hasta ahora era director de Gabinete del Subsecretario de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Previamente fue subdirector general de Política Interior y Procesos Electorales en el Ministerio del Interior o director del Centro de Publicaciones del Ministerio de Fomento.

También el ministro Castells ha optado por un TAC para la subsecretaría de Universidades. Se trata de Luis Cerdán, que actualmente era secretario general de la Consejería de Educación de España para México, Centroamérica y el Caribe, con sede en México. Con estudios en el Instituto Nacional de la Administración Pública,la Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA) y la Escuela Administrativa Europea, fue coordinador del servicio jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y 2012 y 2015 fue jefe de la Oficina del Director Ejecutivo de la Oficina Europea de Apoyo en materia de Asilo, con sede en Malta.

Garzón y Díaz tienen en común que proceden de IU y que, una vez en el Gobierno, han virado hacia la informática y han optado por TICs como subsecretarios. El de Consumo será José Antonio García, hasta ahora subdirector general de Gestión y Relaciones Institucionales de la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda. La de Trabajo y Economía Social es Gemma Del Rey, hasta ahora subdirectora adjunta de Coordinación de Unidades TIC de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Política Territorial.