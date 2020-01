Juan Freijo, portavoz de la Asociación PAU del Ensanche de Vallecas: "Nos sentimos abandonados e insultados"

Cientos de vallecanos se concentraron este domingo en el Palacio de Cibeles para exigirle al alcalde de Madrid que detenga el traslado de las 20.000 toneladas de residuos del este. Este lunes se cumplen 24 días de la llegada de estas basuras a Valdemingómez, pese a que el Pleno municipal votase en contra de la decisión hasta en tres ocasiones.

Por eso los vecinos del barrio Ensanche de Vallecas salieron de nuevo a las calles, aunque esta vez se manifestaron frente al despacho de Almeida. "La gente está más harta que nunca", defiende el portavoz vecinal Juan Freijó. "Estos aires de indignidad vienen a reforzar la idea de que vivir en el sureste de Madrid te convierte en un ciudadano de segunda y eso crea rebeldía2, apunta mientras bebe un sorbo del refresco que acaban de servirle.

¿Qué ambiente se respira en Vallecas tras los últimos acontecimientos?

Han vuelto a sonar unos tambores que nos son familiares. Una humillación permanente al sureste de Madrid que consiste en acordarse de estos barrios cuando se trata de llevar residuos, cuando hay que construir elementos que nadie tiene cerca de sus casa y un olvido cuando se trata de dotarlos de centros de salud y de colegios públicos.

Se cumplen tres semanas de la llegada de basuras de Alcalá. ¿Nota los efectos?

Por supuesto. El repunte de olores no lo vivíamos desde hacía años. Pero aún más importante y silencioso es que con la llegada de los residuos no podemos cerrar la incineradora.

¿Y eso en qué les repercute?

Se ha comprobado que en el Ensanche de Vallecas triplicamos en dioxinas y furanos, dos elementos cancerígenos que desprende la incineradora y que provocan abortos espontáneos. Cuando Almeida habla de reciprocidad me gustaría saber dónde esa reciprocidad en un cáncer o en un aborto.

¿Qué propone?

Que mañana dejen de venir los residuos de la Mancomunidad del Este.

Pero la Comunidad dejó por escrito que no había alternativa a Valdemingómez. No es verdad porque en Loeches hay un vaso terminado. El propio Javier Rodríguez Palacios [presidente de la Mancomunidad del Este] ha confesado que tenía ese vaso para verter en caso de emergencia sanitaria. Pero la excusa de la Comunidad de Madrid es que hay una normativa europea que les impide verter sin tratar, aunque la asociación sabe que se vierte sin tratar en Pinto, en Colmenar Viejo, incluso en una parte de Valdemingómez. El gobierno de Ayuso sigue diciendo que se necesita la autorización ambiental integrada y que se requieren de dos años para conseguirlo, pero nosotros sabemos que se tardan días en tramitarlo.

Ayer se concentraron en Cibeles. ¿Abandonarán las calles?

No, la calle es nuestra. Vamos a aumentar la lucha porque pasaremos a la vía judicial. Nosotros no nos rendiremos. Estamos dispuesto a liderar una lucha.

¿Van a recurrir la decisión del gobierno local?

Sí. Hemos hecho un escrito junto a la Fravm para pedirle al Ayuntamiento que esos residuos dejen de venir. Si no contestan iremos a la vía judicial.

¿Cómo recibisteis la noticia de que el Ayuntamiento renunciaba a uno de los contratos ya cerrado para mitigar los olores aunque no a la inversión?

Dicen que van a mejorar el contrato, pero no tienen ningún plan para contener el olor de 200.000 toneladas extra de residuos. Si quieren tirar el dinero a la basura que los tiren. En términos odoríferos hemos retrocedido muchos años. La gente está reviviendo el pasado.

¿Qué suponen los malos olores para el día a día del barrio?

Negocios que tienen las terrazas vacías, gente que no hace vida en el barrio y se mete en sus casas para no pasar tiempo de ocio en las calles, vergüenza ajena y no poder ni ventilar nuestras casas.

El barrio también ha sido elegido para situar las 32 casas prefabricadas de atención a refugiados. ¿Cómo reciben elnuevo centro y a sus inquilinos?

Vamos a ser solidarios. Pero sabemos lo que ocurre con esas estructuras en Vallecas... les han puesto justo donde estaba La Rosilla, un centro de realojo de gente que venían de poblados chabolistas. La administración pública dejó de dotarlos de recursos y se convirtió en un punto de conflictivo de droga, violencia y robos. Pedimos que no les abandonen.

Su asociación critica que se concentren las 300 plazas en el mismo lugar. ¿Por qué?

Nos parece una salvajada que aglutinen a cientos de personas en el mismo sitio. Lo suyo, para tener un trato más humano, es que les repartan por distintos distritos para no crear guetos en caso de abandono.

Al frente de lucha vecinal

Juan Freijo es miembro y portavoz de la Asociación PAU Ensanche de Vallecas desde hace tres años. Desde entonces lidera los problemas que sufren sus vecinos a diario y organiza las concentraciones junto al resto de la asociación, que nació en 2003.

¿Temen que este nuevo centro pueda masificar los recursos de Vallecas?

Nos han dicho que tendrán su propia farmacia, una parafarmacia y un enfermero. Pero el hospital es el hospital, y las urgencias ya están colapsadas porque en el Ensanche de Vallecas solo tenemos un centro de salud para más de 40.000 habitantes.

¿Es Ensanche de Vallecas un barrio inseguro?

En absoluto, ya ni siquiera hay problemas graves de narcopisos. Pero sí es cierto que hay pocos policías. No gustaría tener una comisaría nacional en el barrio.

¿Se sienten abandonados por las instituciones?

Nos sentimos abandonados e insultados. ¿Cómo es posible que Martínez-Almeida nos diga a la cara que no hay alternativa a Valdemingómez cuando ya hay un vaso preparado en Loeches? ¿Y que nos diga que va a haber reciprocidad una vez vengan esos residuos? Además en Vallecas tenemos la mitad de la oferta educativa concertada. ¿Quién quiere eso? Nosotros somos más de la pública y la Comunidad nos obliga a tener la mitad concertada dejándonos sin públicas.

¿Qué mensaje envía al alcalde de Madrid?

Que esos residuos se vayan. Que haya una gestión de los residuos que acabe con la incineración. Que nos doten de espacios verdes, un centro de salud y colegios públicos que nos permitan dejar de masificarlos.