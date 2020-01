Polock se pasa al castellano en su nuevo disco de "renovación" 'Romance'

'No te atreves' fue el primero de los cortes que anunciaba este giro de la formación valenciana y después llegó 'Barro en los pies', una canción en la que Polock contó con la colaboración de Mikel, vocalista de IZAL. Este viernes se estrena 'Mar dorado', el tercer y último de los temas que sirven de avance de 'Romance', álbum autoeditado que se publicará el 31 de enero.

Las primeras fechas de presentación de Romance serán el 28 de febrero en Alicante (Sala Stereo), el 29 en València (Jerusalem), el 6 de marzo en Zaragoza (La Lata de Bombillas), el 7 de marzo en Barcelona (Sidecar) y el 18 de marzo en Madrid (Sala Sol), avanza la organización en un comunicado.

Polock irrumpió en el panorama musical nacional en 2007 con un primer trabajo autoeditado, 'Polock EP'. Fue durante los años 2008 y 2009 cuando la formación valenciana comenzó a abrirse hueco tocando por todo el territorio nacional y consiguiendo medio millón de reproducciones en plataformas digitales.

Mushroom Pillow se fijó en ellos y en 2010 publicaron, con el apoyo de la discográfica, 'Getting down from the trees', un disco que obtuvo un impacto poco usual para un debut de un grupo español y que se distribuyó en EEUU, Canadá, México, Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza, Austria y Japón, país en el que fueron protagonistas de una peculiar campaña en las tiendas Tower donde los dependientes trabajaban con caretas basadas en la portada del disco.

Emprendieron entonces una gira internacional con parada en Tokyo, París, varias ciudades de Reino Unido y un tour americano con todo vendido en Washington y Los Angeles y Nueva York y un destacado en la revista especializada Billboard. Además, fueron single de la semana en iTunes EEUU y en iTunes Mexico con su canción Fireworks.

Su tercer álbum de estudio, 'Magnetic Overload', fue editado en 2017 por Sony Music Spain. En sus años de carrera, Polock ha alcanzado otros "hitos" como poner su música a anuncios para TV en España y Estados Unidos, ser nominados a los MTV EMA como mejor artista español, conseguir que su tema Hockney formara parte de la banda sonora de la serie americana "Royal Pains" o que Everlasting se colara en la banda sonora del videojuego de EA Sports FIFA 15, siendo una de las primeras bandas españolas en entrar en esta lista.