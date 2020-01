Quique Dacosta, Begoña Rodrigo i Ricard Camarena omplin de sabor el festival d'art i gastronomia FEST/N

FEST/N brinda experiències gastronòmiques combinades amb art, dansa, lírica, visites guiades o debats en maridatge amb el millor producte de proximitat. L'objectiu és redescobrir els espais culturals a partir de la component artística de la gastronomia, en un "maridatge perfecte".

Els amants de l'art i de la gastronomia podran gaudir de "vivències úniques" amb grans xefs valencians com Quique Dacosta, Begoña Rodrigo, Miguel Ángel Mayor, Ricard Camarena, Pablo Ministro i Javier Mascaraque, alguns d'ells amb una o diverses estreles Michelin, avança l'Ajuntament en un comunicat.

Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), Bombas Gens, Fundació Bancaixa, Palau de les Arts, Berklee, Convent Carmen, el Celler del XIII i el Mercat de Colón són els espais emblemàtics que participen, de la mà de les principals galeries d'art contemporani de València: Luis Adelantado, Ana Serratosa, Rosa Santos, Shiras Galeria, Set Espai d'Art i Galeria Thema.

UNA FUSIÓ PER A POSICIONAR VALÈNCIA

"La gastronomia és cultura: projecta la nostra identitat i ens defineix com a societat. I en aquest festival es fusionen les dos disciplines en una", ha il·lustrat el regidor de Turisme, Emiliano García, en la presentació de l'esdeveniment juntament amb el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, el xef i president del programa de gastronomia de Visit València -entitat organitzadora de FEST/N-, Alejandro del Toro, i el director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont.

La capital del Túria viu "els seus millors moments a nivell gastronòmic: Ha donat un salt qualitatiu increïble gràcies a l'aposta del sector per la qualitat i la professionalització", per la qual cosa el xef Alejandro del Toro ha destacat el festival com "una oportunitat i una responsabilitat posicionar la gastronomia de València on li correspon estar".

El format, la filosofia i l'essència que inspiren el FEST/N són els converteixen en una acció "especialment singular", com ha ressaltat el titular de Turisme CV, amb l'objectiu de buscar la innovació, i fusionar disciplines en "un exercici d'audàcia, perquè gastronomia i art junts són una aposta de valor".