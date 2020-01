Tudi Torró insta a treballar perquè el valencià "deixe de ser una llengua desprestigiada, minoritzada i infravalorada"

Aquestes han sigut les paraules de la nova acadèmica, que ha pres possessió en substitució de la mestra i escriptora Carme Miquel, qui va morir al juny. Torró ha començat el seu discurs recordant Miquel, a qui ha qualificat com una "guardiana de la llengua" i ha destacat que "va ser una mestra en tot allò que va fer, com a escriptora, articulista i també com a persona compromesa amb el món que l'envoltava".

"Vinc del sud, i sé que el sud necessita ser mirat, reconegut i estimat", ha relatat Torró, que és professora en la Facultat d'Educació de la Universitat d'Alacant i resideix a Elx. La nova acadèmica, que és l'octava dona que ocupa un seient en l'AVL, ha sigut docent, inspectora d'educació i directora territorial d'Educació a Alacant.

A més, ha sigut coautora d'un estudi sobre els programes d'immersió lingüística en els territoris de llengua catalana. "Pertànyer a l'AVL suposa per a mi una gran responsabilitat i una oportunitat que mai hauria pogut ni imaginar, m'arriba en un moment en què la meua vida professional després de 42 anys havia arribat al final, havia de tancar portes per a obrir unes altres, i aquesta que s'acaba d'obrir em dona l'oportunitat de seguir lligada al que ha sigut la meua passió, perquè si algun fil conductor ha existit en la meua vida, ha sigut la defensa del valencià, de la cultura i del territori on em reconec", ha manifestat.

Torró ha defès que ha dut a terme la seua tasca "sempre des de la inclusió i el respecte a l'altre, partint de la pedagogia que ix del local per a arribar al global". "Com sempre he dit, sense arrels no podrem volar, solament tenint clar d'on venim, podrem sentir-nos com a casa en el món", ha agregat.

"Moltes vegades he pensat que hauria viscut molt millor i hauria sigut més feliç sense patir com patisc el conflicte lingüístic d'aquest país, i em pregunte per què. D'on em vé aquesta implicació tan profunda? No tinc la resposta més enllà de la fidelitat al meu poble i a la llengua que em van transmetre els meus pares", ha expressat.

Entre llàgrimes, l'acadèmica ha recordat els seus pares, als qui ha agraït que li transmeteren la seua llengua i la dels seus avantpassats, i els ha reconegut "per haver sigut coherents en uns temps difícils en els quals la renúncia era fàcil i estava ben vista per la societat".

Així mateix, ha agraït als acadèmics la confiança que li han depositat per a dur a terme "aquesta tasca tan estimulant en el si de la institució" i permetre-li ser "una guardiana de la llengua".

"La llengua és patrimoni de tots, no s'ha d'usar com un arma política, ningú l'ha de patrimonializar, ni a favor, ni en contra", ha asseverat.

Així, ha assegurat que la responsabilitat de defendre el valencià "és de tots". "L'escola, l'educació, és un motor imprescindible, però no l'únic. De poc ens servirà guanyar l'aula si, com diu el sociolingüista Francesc Xavier Vila, perdem el pati", ha manifestat, al mateix temps que ha instat la societat a "acompanyar" i als polítics a "legislar amb valentia, i ser coherents amb les seues actuacions públiques".

"EL SUD ÉS UN GRAN DESCONEGUT"

"L'Acadèmia Valenciana de la Llengua necessita ser visible en el sud. Ho és molt poc. Tindre una persona que provinga d'ací és donar una visió més àmplia, i a més, rebre informació de primera mà. Perquè el sud és un gran desconegut". Així ha començat la seua intervenció el president de l'AVL, Ramon Ferrer, citant unes paraules de Torró.

Ferrer ha assenyalat que "poques vegades l'elecció d'un nou acadèmic o acadèmica ha suscitat, com en aquest cas, el consens, pràcticament unànime, del ple de l'AVL". "No era una decisió senzilla, ja que es tractava de cobrir la vacant de nostra estimada Carme Miquel, però el nom de Tudi Torró va obrar el miracle", ha assenyalat.

El president de la institució ha assenyalat que "amb la presa de possessió de la nova acadèmica, assumim un principi clar i concret: treballar per la llengua del país creant espais de tolerància lingüística allà on ara hi ha moltes barreres".

Ferrer ha indicat que a l'Acadèmia se li critica a vegades "el reduït nombre d'acadèmiques -quatre en l'actualitat-" i ha assegurat que "la pròxima renovació interna de la institució suposarà, sens dubte, la incorporació de més dones per a aconseguir la paritat".

Per la seua banda, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha manifestat que "ens fan falta moltes més Tudi en la nostra terra", i ha assegurat que aquesta nova incorporació és "garantia d'èxit per a l'AVL". Així, ha coincidit amb Torró que "el valencià no pot ser una pedra per a llançar-se".