La Coordinadora per Les Moles acudirà a Fiscalia i al TJUE si el Consell no recorre la sentència sobre Intu

20M EP

La Coordinadora per la Protecció de les Moles acudirà a la Fiscalia de Medi ambient i al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) si el Consell no presenta un recurs de cassació contra la sentència sobre Intu Mediterrani i conclou ja el PORN del Túria, ja que en incloure en aquest pla de protecció aquest paratge natural "no hi haurà opció" que puga realitzar-se aquest "aberrant projecte macrocomercial".