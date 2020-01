Palacios (PP) critica la "injerencia" del Gobierno en el decreto que regula 44.722 viviendas en la provincia

Según ha indicado Palacios, la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, recibió el pasado mes de diciembre una carta en relación al Decreto-Ley que regula la situación de más de 300.000 viviendas. El Gobierno de España "le plantea un conflicto de competencias" y "amenaza con llevar el Decreto al Tribunal Constitucional". Esta decisión "paralizaría" la medida, "con el daño que ello ocasionaría a cientos de miles de familias andaluzas afectadas", ha dicho Palacios.

"Pedro Sánchez no soporta que Juanma Moreno haya encontrado una solución para un problema que tienen más de 300.000 familias andaluzas", ha destacado el líder de los populares en Jaén, y ha añadido que "el PSOE quiere seguir asfixiando a los andaluces". "Quieren subir los impuestos que ha bajado Moreno, no le devuelve a los andaluces los 537 millones de euros de IVA que nos pertenecen, nos impiden buscar financiación en los mercados y ahora quieren y pretenden que no se puedan resolver el problema de algo tan básico como es la vivienda", ha declarado.

La Junta presentó el Decreto-Ley para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones en Andalucía, en sede Parlamentaria se convalidó esta medida con el apoyo de todas las fuerzas políticas -excepto Adelante Andalucía-. Esta medida, tal como han subrayado en la rueda de prensa, "va a beneficiar a todos los andaluces afectados por esta situación".

Palacios ha añadido que el decreto "no es una amnistía", sino que permite que los ciudadanos accedan a servicios básicos, como pueden ser el agua, la luz, saneamiento, así como la posibilidad de realizar obras de conservación y de mantenimiento. "Esta medida da soluciones a los problemas que tienen los andaluces en su día a día y que el PSOE durante décadas fue incapaz de ofrecer", ha declarado.

Desde el PP se ha hecho hincapié en que el decreto ha sido avalado por presidentes de diputaciones provinciales así como por ayuntamientos que "no están siendo gobernados por el Partido Popular". "Hemos vuelto a solucionar un problema que se encontraba enquistado", ha indicado Palacios.

El diputado autonómico ha manifestado que "desde el PP no vamos a permitir que esto ocurra, no vamos a parar hasta que Sánchez y sus socios, extremistas, separatistas y amigos del terrorismo, dejen de cebarse con Andalucía, simplemente porque las cosas en nuestra tierra hoy día están yendo bien".

"Llegaremos hasta donde haya que llegar, pero no vamos a tolerar esta nueva injerencia del Gobierno de Sánchez con el silencio cómplice de los socialistas andaluces y de Susana Díaz para que Andalucía siga siendo una Comunidad de segunda como así lo quiere el PSOE, lo único que les preocupa a los socialistas es su propio interés y el de su partido, y poco o nada les preocupan los problemas de los andaluces", ha dicho Palacios.

OFICINAS LIQUIDADORAS Asimismo, Palacios ha criticado la "política de confrontación" que llevan a cabo los socialistas andaluces. "En estos días hemos visto que ante los éxitos y el gran trabajo del Gobierno que preside Juanma Moreno, los socialistas se dedican a mentir descaradamente a todos los andaluces", ha declarado.

El diputado ha puesto como ejemplo las "distintas declaraciones" en relación a la situación de las Oficinas Liquidadoras. "Dijeron que iban a desaparecer, cuestión que ha quedado más que demostrado que es totalmente falso", ha apuntado Palacios, y ha destacado que "son ganas de meter miedo" y que las oficinas van a seguir prestando sus servicios, "pero ahora de una forma más eficaz".