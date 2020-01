Joan Ribó: "El nuevo Gobierno puede y debe durar cuatro años, como mínimo"

¿Cómo ha visto la formación del nuevo Gobierno? ¿Qué impresiones le da? La primera es de satisfacción, de alegría y esperanza. Ya era hora. Todos necesitábamos que hubiera Gobierno. Era muy importante visualizar a toda la sociedad española que es posible llegar a un acuerdo entre las diversas fuerzas de izquierda. Pero, a la vez, tenemos que hablar, lo dije hace unos días, porque tenemos una serie de temas en que ha habido unos compromisos con nuestro diputado, Joan Baldoví, que tenemos que concretar para València. Sin agobiar a nadie, pero sin que nadie se despiste, las dos cosas a la vez.

Usted es un ejemplo de Ejecutivo de coalición. ¿Hasta qué punto puede ser peligroso o realmente es una oportunidad que gobiernen dos partidos juntos en el Gobierno central? Yo creo que es una gran oportunidad. Desde 2015, hay ejemplos: el Ayuntamiento de València, antes a tres y ahora a dos, la Generalitat, o, a nivel de Estado, Portugal. Puede funcionar estupendamente, pero evidentemente hay que saber hacer los deberes y saber que estamos en un Gobierno de coalición, y hay cosas que no se pueden hacer y cosas que hay que trabajarse.

¿Qué no se puede hacer? Pensar que estás en un Gobierno de un solo partido. Hay que saber dónde estás y, por lo tanto, reconocer que hay diversos partidos y que todos ellos tienen que tener posibilidades de expresarse, de desarrollar su propio proyecto en consonancia con el resto. Pensar un poco qué harías tú si estuvieras en el otro partido.

Es una cuestión de lealtad. Efectivamente, es una cuestión de lealtad, de no querer aplastar al contrario, de querer respetarse mutuamente. Es una cuestión de respeto y creo que eso es perfectamente posible y hay que conseguirlo.

¿Puede durar cuatro años? Sí, puede durar cuatro años. Es más, me atrevería a decir dos cosas más: debe durar cuatro años y todos deseamos que dure cuatro años, como mínimo.

Frente al miedo de que España se pueda romper con este Gobierno, ¿qué mensaje lanza usted? Creo que la ruptura viene de la incomprensión. Si analizamos de dónde vienen los orígenes del problema catalán, la ruptura viene de una incomprensión profunda que hizo el PP en su momento. Es necesario buscar vías de solución y por ahí se han buscado. Es imprescindible y hay que trabajar en estas vías. Huir de las provocaciones, intentar trabajar en estas coordenadas, estoy convencido de que es posible. Y desde nuestra Comunidad he de decir a continuación: es necesario que encontremos una vía de solución para Cataluña y el País Vasco en un Estado que sabemos que es muy plural, muy plurilingüe y el más diverso de toda la Unión Europea.

Hablaba el presidente Sánchez de diálogo como una forma de llegar a todos. Hay que trabajar el diálogo, me parece muy importante. Se ha trabajado demasiado, y por parte de la derecha se trabaja sistemáticamente, la confrontación. Eso no es una solución para ningún conflicto. A veces tienes la sensación de que hay gente que está recordando con nostalgia los tiempos en que había un terrorismo en España. Yo estoy muy contento de que se hayan sustituido las pistolas por el diálogo. Hemos de sustituir las confrontaciones en Cataluña por debates, por ceder mutuamente y apostando, lo digo con muchísima claridad, por unos planteamientos de una unidad del Estado, pero que no tiene que ser igual en todas partes. Hay muchos estados en Europa que son muy desiguales: Suiza, Inglaterra, Alemania… En España podemos tener un modelo propio y podemos desarrollarlo. Ahora, hay que tener voluntad.

Algunos alcaldes del cambio perdieron, pero usted subió. ¿A qué lo atribuye? El caso de Zaragoza no lo conozco, pero en Madrid creo que quizás tiene que ver con algunos problemas internos, que siempre restan fuerzas. Lamento muchísimo que Manuela no se alcaldesa. Ese es un tema que nosotros hemos querido cultivar mucho, no solo en el interior de Compromís. Aquí hemos subido los dos: el Partido Socialista y Compromís, y es cierto que Podemos ha desaparecido.