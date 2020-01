Oltra entén que la CEV defenga els seus interessos respecte al port: "La Generalitat defendrà l'interés general"

Així s'ha pronunciat en la roda de premsa posterior al ple del Consell en ser preguntada sobre les declaracions realitzades aquesta mateixa setmana pel president de la CEV, Salvador Navarro, que va advertir que està en joc "la joia de la corona" i va manifestar la seua esperança que la política no faça amb el port "el que va succeir amb les caixes".

"El Consell respecta la llibertat d'expressió", ha subratllat Oltra, que ha subratllat que la CEV està en el seu dret de "defendre els seus interessos i criticar el que considere oportú". A més, ha subratllat que el procés administratiu en relació a eixa ampliació està "totalment normalitzat" i el nou Govern central "té pendent resoldre la petició de la Conselleria d'Agricultura sobre la necessitat d'una nova declaració d'impacte ambiental", arran de les modificacions sobre el projecte inicialment plantejat.

Davant la pregunta de com veu que siga el ministre de Transports, José Luis Ábalos, el titular del departament que ha de decidir quan va votar en 2007 en contra de l'ampliació, ha assenyalat que més enllà de qüestions partidistes "el Govern ha plantejat com una línia fonamental de la seua actuació la sostenibilitat i la lluita contra el col·lapse ecològic". "Entenc que el ministre, un dels primers interpel·lats en la transformació ecològica, serà sensible a aquesta consideració", ha apuntat.

Oltra ha subratllat que el Consell ha de "vetlar per la sostenibilitat ambiental de les polítiques, obres i infraestructures". Davant la pregunta de si existeix, per tant, un dilema, entre economia i medi ambient, ha apuntat que "més que un dilema és què tipus d'economia perquè siga compatible amb la preservació del mig".

Oltra ha incidit que no es tracta de parlar del que podria passar d'ací a 200 anys, sinó que el "col·lapse" a compte de l'emergència climàtica és una cosa que els experts estan datant ja en 12 anys per al punt de no tornada i 30 "perquè els efectes, si s'arriba a eixe punt, siguen la inhabitabilitat d'aquest planeta per a la gent que visca el 2050".

Per açò, ha prosseguit: "No crec que s'hagen de prendre decisions polítiques que posen en perill la vida dels nostres fills en aquesta terra, això ens interpel·la de manera peremptòria per a començar a prendre decisions hui, i prendre decisions d'una nova economia, una economia al servici de les persones i que preserve el nostre medi, que no faça inhabitable el planeta".

"El dilema no és economia o sostenibilitat, és vida o no vida, o la vida en unes condicions molt, molt difícils. És un dilema important", ha subratllat.

Després d'aquesta reflexió, Oltra ha sigut preguntada sobre si es podria plantejar en aquests moments limitar l'activitat del port, al que ha assenyalat que "no està damunt de la taula". No obstant açò, ha afegit que "probablement això serà una pregunta que ens haurem de fer en un futur immediat tal com van els esdeveniments", encara que no és una cosa que "estiga en l'agenda hui".

"No a València, en els ports del món sencer. És una reflexió profunda sobre les dades objectives que estan ací: els ports i el transport amb avió contaminen més que tota la ciutat on estan", ha agregat.

Respecte a la iniciativa del PP en Corts en defensa de l'ampliació nord i per a instar el Govern a impulsar-la, Mónica Oltra ha assenyalat que "està en el seu dret de defendre els interessos dels empresaris, cada formació política respon els interessos que cree ha de respondre" i ha reiterat que la Generalitat defèn l'interés general.

NOMENAMENTS

D'altra banda, el ple del Consell ha aprovat els nomenaments com a membres del Consell d'Administració de l'APV d'Inmaculada Rodríguez-Piñero, Diana Morant i Jorge Iván Castañón en representació de la Generalitat Valenciana, i la separació de Vicente Boluda i Josep Vicent Boira.