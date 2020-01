STEPV veu "motius polítics inconfesables" en les mobilitzacions contra la Llei del Plurilingüisme

En roda de premsa, Mauri ha recordat que el PP -que recolza les mobilitzacions- va donar "passos endavant" en matèria plurilingüe i ha apuntat al projecte de l'exconseller d'Educació Alejandro Font de Mora que proposava repartir al 33% les assignatures entre valencià, castellà i anglés.

"És una contradicció que el PP encapçale la manifestació", ha assegurat el representant d'STEPV, que ha assenyalat que la nova llei parla de repartir les assignatures amb un mínim del 25% en valencià i castellà i un 15% en anglés i cobrir la resta fins al 100% per mitjà d'un acord de centre". Així, ha sostingut que la raó per a acudir a la manifestació és "partidista".

Vicent Mauri també ha recordat que l'últim govern del PP, amb María José Catalá com a responsable d'Educació, va aplicar un decret de plurilingüisme el 2012 que mantenia que en el programa lingüístic en castellà almenys una assignatura no lingüística havia d'impartir-se envalencià, també en la comarca del Baix Segura.

Per açò, ha sostingut que l'argumentació per a justificar la manifestació se sustenta en una "fal·làcia" que parla de la prohibició de l'educació en la llengua materna: "Els centres poden completar fins al cent per cent de les assignatures com consideren; a Gandia pot ser el valencià i a Villena el castellà", ha insistit.

Mauri -que ha recalcat que "el castellà no va a desaparéixer"- ha posat en relleu que la llei va ser aprovada per Les Corts Valencianes on resideix "la sobirania popular". "La majoria valenciana ha apostat per aquesta norma", ha asseverat, al mateix temps que ha negat que es produïsca la "imposició de res". "La societat parla per mitjà dels seus diputats", ha sentenciat.

Des del sindicat, a més, han incidit que la FAPA Gabriel Miró, que impulsa la manifestació, sí va recolzar el projecte de Font de Mora i el repartiment d'assignatures en un 33%, "mentre que ara amb un 25% s'oposa". Sobre aquest tema, Vicent Mauri ha recordat que l'actual regidor del PP d'Oriola recolza la manifestació com a edil, però va recolzar el projecte de Font de Mora com a president de la FAPA Gabriel Miró.

"ÉS IGUAL QUE SIGA EL VALENCIÀ O LA DANA"

"No hi ha motius lingüístics o pedagògics, sinó polítics inconfesables per a manifestar-se demà", ha dit i ha opinat que "és igual que siga el valencià o la DANA, calia manifestar-se contra el Consell del Botànic i el Govern de Pedro Sánchez; qualsevol qüestió per a erosionar el govern".

En eixe sentit, ha lamentat que s'use "els alumnes com a excusa" i ha incidit que "es nega que l'alumnat estudie en valencià" malgrat "els seus drets lingüístics" a conéixer les dos llengües oficials i "se'ls condemna a ser analfabets en una de les dos".

"Volem més valencià, castellà, anglés o francés, quantes més llengües millor, però sobretot les dos llengües del País", ha seguit Vicent Mauri.

Per al portaveu d'Intersindical, ha rebutjat que es discrimine una part de l'alumnat i ha reclamat que se li prepare "per a treballar en qualsevol punt" de la Comunitat Valenciana perquè permetrà la seua millor "inserció laboral".

Finalment, Mauri ha fet una crida a pares, mares i alumnes a "donar l'esquena" a la manifestació i a treballar per una "escola per a tots" des de la qual "cohesionar de nord a sud".

25 PER CENT

Sobre la divisió en quotes del 25%, l'STEPV ha recordat que prové d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), ratificada pel Tribunal Suprem (TS), que fixa eixe percentatge "mínim per a impartir" en castellà. Així, han al·legat que eixa sentència i eixe percentatge van ser "aplaudits" pel PP i Ciutadans a Catalunya.

Així mateix, sobre l'excepció per a estudiar valencià en les zones castellanoparlants de la Comunitat Valenciana, l'STEPV ha parlat d'"incongruència que dura 36 anys", ja que la mesura es va establir amb la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià el 1983. Per al sindicat hauria d'eliminar-se l'excepció perquè a ella s'acullen només el 10% dels alumnes de totes les comarques castellanoparlants.