Premios Feroz 2020: las mejores y peores vestidas de la alfombra roja

Los Premios Feroz se celebraron anoche en Madrid. Estos galardones, que vienen justo después de los Forqué, se celebraron en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas. De nuevo los looks de las famosas volvieron a no dejar indiferente a nadie, sumando adeptos y detractores. Aquí os dejamos nuestro ránking de las mejores y peores vestidas:

Mejores vestidas de la noche

Amaia Salamanca en los Premios Feroz 2020. GTRES

Amaia Salamanca sorprende con un vestido de Temperley London del estilo armadura que es tendencia esta temporada y un poco de inspiración Vulturi (Crepúsculo) que sorprendió para bien la pasada velada. Consta de un corpiño de pedrería acabado en una falda de tul negra que combinó con un choker gótico.

María Hervás en el 'photocall' de los Premios Feroz 2020. GTRES

María Hervás optó por llevar la tendencia nude a los Feroz. La actriz, que fue la presentadora de la gala, combinó el estilo de ninfa con un corpiño y unas ondas románticas inspiradas en los años 40.

Macarena García en los Premios Feroz 2020. GTRES

Con un vestido de Pedro del Hierro, Macarena García se convirtió en una de las mejores vestidas de la gala. Con un look elegante y original enmarcaba su clavícula gracias a un cuello halter. La manga abullonada y el corte lateral del vestido hacen que sea un traje de 10.

La actriz Marta Torné, en la alfombra roja de los Premios Feroz 2020. DAVID FERNÁNDEZ / EFE

Marta Torné encandilaba con su vestido a lo Cisne negro. El top lencero que no deja de ser tendencia y la falda de plumas fue un acierto para la actriz que dio un aire más de bailarina a su look con un recogido lacio.

Mónica Cruz en la alfombra roja de los Premios Feroz. GTRES

Aunque por delante era un vestido negro soso y aburrido, la magia estaba detrás. El traje de Mónica Cruz firmado por Rubén Hernández Costura tenía un precioso bordado por detrás, dándole a la actriz una imagen más misteriosa.

Celia Freijeiro en los Premios Feroz 2020. GTRES

La delicadeza la aportó Celia Freijeiro. La actriz que protagonizó el momento más viral de la noche lució este espectacular vestido de corte asimétrico y cola XXL de seda blanco roto

Greta Fernández en la alfombra roja de los Premios Feroz. GTRES

Otro de los looks que han fastinado esta noche. La actriz Greta Fernández apuesta por el minimalismo con este vestido de escote fantasía simétrico en negro de Oscar de la Renta.

Angela Cremonte en la alfombra de los Premios Feroz 2020. GTRES

Angela Cremonte sorprendió con un vestido de inspiración barroca. El traje tenía joyas bordadas que daban un aspecto un tanto rococó.

Quienes no acertaron

Penélope Cruz en los Premios Feroz 2020. GTRES

Llevar un Chanel no es sinónimo de acertar. Penélope Cruz acudió a la gala con esta chaqueta de lentejuelas sobre un vestido de tul negro que ha llevado a modo de falda, creando un look un tanto aburrido y simple.

Marta Nieto en el 'photocall' de los Premios Feroz 2020. GTRES

El vestido de Paco Rabanne de terciopelo azul no hizo justicia a la belleza de Marta Nieto. Aunque lo combinase con joyas de Tous y un clutch Metropolitan Insignia de Carolina Herrera, la tela seguía pareciendo la tapicería de un sofá viejo. Eso sí, hay que admitir que el corte era bonito.

Blanca Cuesta en los Premios Feroz. EFE

El vestido de novia de los 70 de Blanca Cuesta no acaba de convencer. El vestido de gasa blanca con escote en 'V', estratégico drapeado en la cintura, mangas abullonadas semitransparentes y falda con cola no fue un acierto de la actriz. Sin embargo, sí que atinó con el maquillaje glitter en los ojos, muy en tendencia.

Anna Castillo en la alfombra roja de los Premios Feroz 2020. GTRES

No se sabe por qué razón Anna Castillo, que siempre suele lucirse con su vestuario en las galas de premios, ha pinchado esta vez. Las aplicaciones metálicas combinadas con un escote en "V" suelto y un corte en la falda con volantes es un no rotundo.

Victoria Abril en los Premios Feroz 2020. GTRES

La mezcla de Victoria Abrilentre lo futurísta y lo étnico no es una buena combinación. Aunque la actriz suele ser excéntrica, esta vez no ha acertado con su estilismo.

Leticia Dolera en la alfombra roja de los Premios Feroz 2020. GTRES

Leticia Dolera no acierta con el look que eligió para los premios de este año. La guionista se enfundó un LBD (little black dress) asimétrico, que si bien uno del estilo fue tendencia para estas Navidades, ahí tendría que haberse quedado, en Nochevieja.

Alba Flores en el 'photocall' de los Premios Feroz 2020. GTRES

Muy a favor del estilo masculino y over-size, pero no juntos en un traje y menos en una gala de premios. La actriz Alba Flores parecía que había hurgado en cualquier armario de hombre y que pilló lo primero que encontró.

Belén Rueda en la alfombra de los Premios Feroz. GTRES

Aunque la pedrería de la falda y el color eran preciosos, parecía que no le terminaba de ajustar del todo a Belén Rueda. El cuello halter con las plumas lacias, el recogido trenzado y el tatuaje de la mano de Fatima que no pegaba nada con el vestido ha resultado ser un chasco para la ganadora del Feroz de Honor.

Antonia San Juan en el 'photocall' de los Premios Feroz. GTRES

Antonia San Juan fue uno de los grandes despropósitos de la noche: el color, la tela, el corte, el lazo gigante en el escote, el vestido sin planchar... Realmente parece que acaba de salir del paquete de AliExpress. Es un no rotundo.

Gloria Serra en la gala de Premios Feroz 2020. GTRES

Otro de los grandes desastres estilísticos de la noche. Gloria Serra apostó al más es más y se pasó de rosca. El vestido de leopardo, la americana azul eléctrico de terciopelo, el bolso de serpiente... Simplemente, es demasiado.

Gisela en la alfombra roja de los Premios Feroz 2020. GTRES

Gisela fue otra de las mujeres que no terminó de acertar con su vestuario. La voz de Elsa (Frozen) escogió un vestido en un rosa maquillaje con pedrería y plumas en la cintura que no le sentaba bien a su figura.