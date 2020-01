Oltra defèn la llibertat d'assistència religiosa en centres sanitaris, "siga la religió que siga o cap"

Així ho ha afirmat en la roda de premsa després del ple del Consell, preguntada per la proposta del senador de Compromís, Carles Mulet, que el Govern garantisca l'aconfesionalitat de l'Estat en els centres sanitaris públics i per si la Generalitat estaria a favor de derogar els convenis amb l'Església catòlica.

Oltra ha remarcat que el seu partit "no ha qüestionat en cap cas" el dret a rebre assistència religiosa i que es tracta d'una pregunta al Govern registrada en el Senat. Ha posat l'accent que els usuaris "molt sovint estan en situacions vitals claus, com el procés cap al final de la vida que és difícil".

És "un dret de totes les persones, siguen de la confessió que siguen o si no processen cap", ha recalcat, recordant que "la jurisprudència constitucional sempre ha deixat molt clar que la llibertat religiosa comprèn el dret al tracte igualitari".

Oltra ha posat com a exemple que açò comporta "particularitats en l'alimentació com menjar 'halal' o respectar la quaresma, la vestimenta o les peticions o sagraments lligats a moments vitals com el final de la vida". També ha destacat que el Botànic és el primer govern de la Comunitat amb un departament específic per a atendre la llibertat religiosa, adscrit a la seua Conselleria d'Igualtat.

"I eixa és la política del Consell: preservar les condicions d'igualtat de les persones a processar la seua religió o culte, siga la que siga o no siga cap", ha insistit, per a garantir que treballen en la igualtat d'oportunitats i tracte i que és una política "molt bé rebuda per totes les confessions" que s'estén de l'àmbit sanitari a l'educatiu.

"EL CAMÍ NO ÉS DEROGAR"

Sobre els convenis amb l'Església, ha puntualitzat que "probablement, el camí a seguir no és derogar, sinó fer possible una legislació que consagre la igualtat de tracte i oportunitats per a la llibertat religiosa i de culte", amb el que "més que derogar seria modificar" aquests acords sobre la base de la Constitució.

Per a Oltra, "el mateix dret té una persona que sol·licita una extrema unció que a rebre una altra assistència d'acompanyament espiritual o sacramental", així com al fet que "no li pregunten si vol un sagrament si no ho demana". "Tots aquests drets els hem de garantir: que ningú vaja a oferir una unció si algú no ho demana o a preguntar si se l'ha pensat bé. No és que ho diga jo, ho diu el Tribunal Constitucional", ha emfatitzat.

Preguntada per l'afirmació que va fer Mulet en Twitter sobre aquest tema -"qui tinga vicis que se'ls pague"-, ha precisat que com a portaveu solament pot explicar la postura del Consell: "Els 'tuits' personals i sarcàstics o d'humor o risibles tampoc els comentem en aquesta taula, sí la política".