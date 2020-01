El vicepresidente de Aragón cree "tremendamente injusta" la partida para España del Fondo Europeo de Transición Justa

"Para repartir miserias, que no tarde tanto tiempo en decidirse", ha esgrimido en rueda de prensa, donde ha presentado el stand de Aragón en FITUR 2020. Aliaga ha advertido de que este fondo no estará en vigor hasta el año que viene, ya que se ha fijado para el periodo 2021-2017, y la cuantía de 307 millones no solo es para las zonas tradicionalmente mineras de Teruel, León y Asturias, sino que se incluyen otras, como Andalucía.

Aliaga ha estimado que "es como para estar alarmados" y ha evidenciado la "inquietud" y "desasosiego" en las cuencas mineras turolenses por esta circunstancia, para constatar que en la propuesta de la Comisión Europea "se lleva la mayor parte quien más ha seguido contaminando y no ha hecho el esfuerzo".

A su entender, este reparto "está en contradicción" con el anuncio realizado por la Comisión Europea el pasado 19 de noviembre de 'Green Deal' o Pacto Verde Europeo, la hoja de ruta climática para los próximos años con la que quiere movilizar 100.000 millones de euros entre 2021 y 2027 para apoyar la transición hacia una economía libre de emisiones de dióxido de carbono en las regiones comunitarias más dependientes de la producción de combustibles fósiles.

Aliaga ha anunciado que va a solicitar una reunión con la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demotráfico, Teresa Ribera, para abordar esta cuestión y "analizar qué margen de maniobra tenemos" ya que "según dijo la ministra se pueden hacer alegaciones".

El vicepresidente autonómico ha subrayado el "esfuerzo" realizado en Aragón "por la pérdida de empleo y afección al territorio" que han tenido los cierres de la Central Térmica de Escucha (Teruel) y la central de Escatrón (Zaragoza), así como el previsto para el próximo 30 de junio de la turolense de Andorra. Además, se ha referido a la pérdida de la actividad minera en la cuenca central y en el municipio zaragozano de Mequinenza.

CONVENIO

Arturo Aliaga ha dicho que también quiere tratar con la ministra Ribera sobre el convenio para la transición justa de Andorra, para saber "cuándo vamos a estar en condiciones de que salga adelante" ya que existe un borrador que "estamos trabajando con el ministerio", que será quien deba poner los fondos para el mismo, documento que está "parado".

"Llevamos con ese borrador danzando" un tiempo, ha apuntado el consejero de Industria, que ha deseado que "lo podamos articular y firmar".

Como "signos positivos" y de "avance" por parte del Gobierno central, Aliaga se ha referido a la publicación a finales de noviembre de un decreto ley que modifica la normativa del sector eléctrico y que recoge que se concederán los 1.100 megavatios de la Central Térmica de Andorra a quien presente un proyecto "sostenible" y que cree empleo y desarrollo.

"No sé si los megavatios se subastarán o habrá un concurso", pero el objetivo es que sean para quien proponga "el proyecto más social y que más beneficie al territorio", ha sostenido el vicepresidente.

Además, se ha congratulado de que el Ministerio para la Transición Ecológica "haya asumido que el cierre de las centrales provoca en esos municipios afecciones" y haya publicado ya las bases para una convocatoria dotada con siete millones de euros donde aparece Andorra.

Ha continuado que ya "hemos dado el visto bueno a los convenios tanto de infraestructuras, como de ayudas a proyectos empresariales" correspondientes a las últimas convocatorias con cargo al Plan Miner en su periodo 2013-2018.

Ha agregado que está pendiente de convocarse la nueva convocatoria por parte del Instituto del Carbón "para los proyectos empresariales que van a venir" a partir de ahora, respecto a los que "estamos trabajando para, cuando se lance, presentar algunos".