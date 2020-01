Walmart pide disculpas por bromear en Twitter con el mortal accidente de tráfico de Paul Walker

La cadena de supermercados Walmart publicó hace unos días un desafortunado tweet en el que mencionaba a la estrella de Fast and FuriousPaul Walker, que falleció en un accidente de tráfico en noviembre de 2013 en Santa Clarita (California), con tan solo 40 años.

Todo comenzó cuando, en Twitter, un usuario compartió una imagen de unos rollos de canela con glaseado de fresa y con el mensaje "Lo necesito". En respuesta y mostrando su interés por el producto, un usuario bromeó con un gif en el que aparece un coche adelantando temerariamente a otros, con el mensaje "Me racing to the nearest Wally World" (Yo, corriendo hacia el Walmart más cercano).

El supermercardo, lejos de ignorar el mensaje, respondió con unas palabras bastante controvertidas: "Hey, Paul Walker. Click it or ticket" (Hola, Paul Walker. Abróchate el cinturón o paga la multa). La referencia al actor no ha pasado desapercibida, y algunos usuarios la señalaron por insensible y poco adecuada.

Finalmente, la compañía de supermercados ha mostrado su arrepentimiento por el mensaje en un comunicado: "Nos disculpamos con la familia, los amigos y los fans de Paul Walker. El tweet fue publicado con poco criterio, y ya ha sido borrado".