CCOO cree que los "movimientos" de Sanidad no ayudan a reducir listas pero responsabiliza también al anterior equipo

Arribas, en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, ha aclarado que el sindicato desconoce si se han "escondido" o no datos pero ha advertido de la "decadencia evidente" del sistema sanitario.

En este sentido, ha apuntado como una de las causas la falta de especialistas, que aunque es un problema que se debe abordar en el ámbito estatal porque es común a todos los territorios, afecta "de forma especial" a Castilla y León porque las condiciones de los trabajadores y las decisiones de la Consejería "no son atractivas" para los profesionales.

Así, ha agregado que en un escenario de falta de profesionales, estos se van "fuera" de la Comunidad y se rescinden contratos sin negociar, informar o reconvertir en las áreas.

Como ejemplo de ello ha puesto la rescisión de sendos contratos a dos anestesistas en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid o que en Zamora sólo haya cuatro traumatólogos de guardia, lo que incide en el incremento de las listas de espera.

A su juicio, "llama la atención" que no se haga inversiones en profesionales y mejores laborales y se ofrezca a los ciudadanos acudir a la sanidad privada, donde hay menos recursos y el propio paciente prefiere esperar e ir a la pública.

INSATISFACCIÓN GENERAL

Arribas ha puesto de manifiesto el "descontento general" de los profesionales, no porque se hable de descenso de la actividad o de que se hayan escondido datos, sino porque "permanentemente" se está reorganizando la actividad ante la falta de personal.

La responsable de CCOO ha criticado que la directora general de Profesionales, Mercedes Pérez, esté "empeñada" en recortar plantillas sin dar opción alguna y diga cosas como que se rescinden contratos porque se obliga a ir a zonas menos atractivas como Aranda y Soria y no se quiere, algo que ha asegurado que no es cierto porque el resultado es que se ofrecen "peores condiciones" y por ello los profesionales se van a otras comunidades.

Ana Rosa Arribas, quien ha aclarado que si había "papeles en los cajones" -en referencia a la ocultación de datos- sería en el de los jefes de servicio, ha explicado que además el descontento de los trabajadores se debe a que ven que continuamente se "programan y se desprograman" pruebas o actividades que engordan las listas de espera.

Esto, ha señalado, "no se puede hacer en un año", y cree que el "deterioro" de la sanidad y la mala organización no son únicamente responsabilidad de los que gestionan ahora, pero ha añadido que hacen algunos "movimientos" que hacen que no se resuelvan las listas de espera ni en pruebas diagnósticas ni en intervenciones quirúrgicas.

La responsable de Sanidad ha sumado a esto el problema de las condiciones laborales, con la falta de aplicación de las 35 horas, gente que cubre las horas anuales que tendría que hacer en octubre o noviembre y una "presión brutal".

Además, ha puesto como ejemplo que en otros servicios sanitarios como el vasco se pague los trienios al personal MIR y se ligan incentivos a los puestos de difícil cobertura, algo que considera que si se hiciera en Castilla y León, mediante incentivos "no sólo económicos" sino de formación, carrera profesional, bolsas, etcétera, los profesionales acudirían a la Comunidad "al menos" en los primeros años de ejercicio.