Oltra assegura que el Consell recolzarà "totes les mobilitzacions unitàries" contra l'infrafinançament autonòmic

"Totes les mobilitzacions, manifestacions, expressions unitàries o el que siga tindran el Consell al costat", ha subratllat en la roda de premsa després del ple setmanal, preguntada per la postura de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV). El seu president, Salvador Navarro, va advertir fa uns dies que si no es reformava el finançament tornarien a convocar "una manifestació massiva" com la qual van impulsar amb el govern de Mariano Rajoy.

Oltra ha remarcat que el Consell no ha valorat aquesta reclamació en concret, si bé ha insistit que estarà "al costat de totes les mobilitzacions unitàries que es convoquen en defensa d'allò que els partits polítics democràtics van expressar per unanimitat en Les Corts: un finançament just i constitucional, inversions sobre la base del pes poblacional i la regularització del deute generat per l'infrafinançament just durant les últimes dècades".

En aquesta línia, la també coportaveu de Compromís ha recordat que es tracta d'un objectiu que comparteix la societat civil: els agents econòmics i socials, municipis, universitats o associacions que es van sumar a la gran marxa del 17 de novembre del 2017 a València.