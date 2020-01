El PSOE pide la conexión por autobuses entre Bola de Oro y Mirasierra tras el cierre del centro de salud

Según ha informado el PSOE en una nota de prensa, la socialista ha recordado que hace dos meses se clausuró el ambulatorio del Camino Bajo de Huétor y los pacientes fueron trasladado a Bola de Oro, "sin que se previera por parte de Ayuntamiento una conexión por transporte público entre ambas zonas".

Muñoz ha recordado el malestar que ha causado la decisión de la Junta y ha apuntado que "se ha visto acrecentada por la pasividad del gobierno que dirige Luis Salvador, incapaz de dar una solución al problema de acceso y movilidad generado a los vecinos con el traslado de ubicación".

"Entre Mirasierra y Bola de Oro hay casi un kilómetro de cuestas que tienen que sortear personas enfermas que quieran acceder a este centro de salud", ha explicado Muñoz, quien ha criticado la falta de empatía y sensibilidad del equipo de gobierno que "dos meses después del cierre, sigue sin disponer una conexión de autobuses entre ambas zonas".

Al respecto, la socialista ha recordado que el equipo de gobierno de PP y Cs se comprometieron "a poner líneas de autobús entre ambas zonas del Distrito Genil, sin cumplir con este servicio dos meses después".

Para la edil, "esta claro que la política de la derecha sigue siendo el desmantelamiento de los servicios públicos. Ahora han sido los vecinos de Mirasierra con la Salud, pero ya los recortes en educación están afectado a los institutos de la capital, en un ejemplo de la lamentable política de la derecha, en favor de las empresas privadas".

Muñoz ha recordado además que las ultimas Juntas Municipales de Distrito se están caracterizando por las quejas y el malestar de los vecinos ante el abandono del gobierno de Luis Salvador, "y las falsas promesas de poner conexiones con autobuses que no están previstas y que no tienes intención de poner porque no creen en los servicios públicos".