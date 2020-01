El PP estudia una via "amb moltes possibilitats" per la Llei de Plurilingüisme

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha anunciat aquest divendres que el partit ha format un grup jurídic "importantíssim" que està estudiant les vies per les quals pot portar la Llei de Plurilingüisme de la Comunitat Valenciana al Tribunal Constitucional (TC), al mateix temps que ha assegurat que "hi ha una via amb moltes possibilitats" que detallarà quan la tinguen clara.

Així ho ha explicat, en declaracions als mitjans, la dirigent del PP, que ha assenyalat que aquesta "és una possibilitat" i estan estudiant el model de recurs per a poder acudir al TC "abans que el PSOE acabe amb la independència de tota la justícia, que ho va a intentar però no ho va a aconseguir".

Un dia abans de la mobilització convocada per la FAPA Gabriel Miró al Baix Segura precisament a compte de l'aplicació d'aquesta llei, Bonig ha reiterat que l'únic partit "útil per a la societat valenciana i espanyola és el PP" i ha ressaltat que no estan en contra del valencià, sinó a favor que els pares puguen triar el castellà o el valencià com a llengua vehicular en l'ensenyament dels seus fills.

"La Llei de Plurilingüisme suposa la imposició d'un únic model que fa que en Secundària i Batxillerat alumnes que no han estat escolaritzats en valencià tinguen almenys el 25% de les troncals en valencià", ha criticat, mentre el decret de plurilingüisme del PP del 2013 "compatibilitzava les dues realitats lingüístiques de la Comunitat, que han conviscut i que només els governs d'esquerra nacionalista i separatista tenen eixa confrontació que es viu ara i que recorda als anys 80".

Al seu juí, el Consell no desenvolupa via reglamentària la Llei de Plurilingüisme perquè és conscient que el PP les anava a impugnar "i guanyar" en els tribunals, i ha criticat el "sectarisme i dogmatisme" del Govern valencià.