Arranca el rodatge de la serie 'Paraíso', amb Macarena García, Iñaki Ardanaz i Gorka Otxoa

Amb la direcció de Fernando González Molina ('Palmeras en la nieve', 'Tres metros sobre el cielo' y 'Tengo ganas de ti'), 'Paraíso' és una sèrie de gènere, amb elements d'aventura i misteri, ambientada en l'Espanya del 1992, creada pel mateix Gonzalez Molina, juntament amb Ruth García ('El incidente', 'Los protegidos', 'El internado', 'Los hombres de Paco') i David Oliva ('El incidente', 'Los protegidos', 'Los hombres de Paco', 'Los Serrano').

La sèrie gira entorn de la investigació empresa per un grup de joves després de la desaparició de tres xiques del seu entorn. En plena transició de l'adolescència a l'edat adulta, els protagonistes travessen un moment d'incertesa i emocions a flor de pell, on tot es viu per primera vegada i apareixen sentiments com la solitud, la pèrdua, l'amor i l'amistat. Ofereix d'aquesta manera "un viatge cap a la maduresa, que també apel·larà a la nostàlgia dels espectadors a través de l'ambientació de l'Espanya del 1992", expliquen els responsables de la producció en un comunicat.

ELENC

'Paraíso' compta amb un elenc en el qual destaquen Macarena García, Iñaki Ardanaz i Gorka Otxoa en els principals personatges adults, als qui acompanyen els joves intèrprets encarregats de donar vida als protagonistes: Pau Gimeno, Cristian López, Leon Martínez, Héctor Gozalbo, María Romanillos i Patricia Iserte.

El rodatge es perllongarà durant 15 setmanes en diferents localitzacions de València, com el Parc Natural de l'Albufera, a Sueca; El Perelló, Xilxes; Requena; Oliva i Villargordo del Cabriel, així com en punts de la província d'Alacant (Benidorm; Altea, Xàbia, Santa Pola, Calp, Parc Natural de Serra Gelada i Alfàs del Pi) i Madrid. 'Paraíso' constarà de set episodis de 50 minuts de durada.

"'Paraíso' naix de la nostra il·lusió per contar una història fantàstica que connecte amb els referents de la nostra adolescència: el cinema d'Spielberg, la sèrie V, però també Verano Azul o Compañeros. I connectar-los amb les històries que m'ha agradat contar en el cinema: relats èpics, emocionals, que busquen abans de res el gaudi de l'espectador. És un viatge al cinema d'entreteniment que ens apassionava i ens va fer dedicar-nos a açò, però també un relat sobre la pèrdua i sobre la dificultat de ser adolescent quan eres diferent", conclou Fernando González Molina.