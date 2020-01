Almeida sustituirá este mandato todas las comisarías policiales prefrabricadas

Las comisarías de la Policía Municipal de Madrid que en estos momentos se encuentran ubicadas en sedes prefabricadas serán sustituidas por edificios estables de nueva construcción a lo largo del presente mandato que finaliza en 2023, según confirmaron a 20minutos fuentes del Área de Seguridad que encabeza Inmaculada Sanz (PP).

En la actualidad, la ciudad de Madrid cuenta aún con ocho sedes policiales prefabricadas en los distritos de Retiro, Carabanchel, Ciudad Lineal, Villaverde, Villa de Vallecas, San Blas-Canillejas, Vicálvaro y Hortaleza.

La primera actuación de renovación ya se ha puesto en marcha en Hortaleza. Los trabajos tienen un presupuesto de 4,2 millones de euros y su finalización está prevista antes de que acabe este año. Una vez ejecutado el proyecto, el cuerpo policial contará con un edificio de 2.765 metros cuadrados divididos en cuatro plantas. El sótano albergará el archivo y un vestuario para personal de servicio; la planta baja contará, entre otras dependencias, con el espacio de atención al público y una sala multiusos; la primera planta estará destinada a vestuarios y la segunda tendrá oficinas, despachos, sala de reuniones y armería.

También está previsto que este año arranquen las obras para construir la nueva Unidad Integral de Distrito en Retiro. Durante este año se van a iniciar igualmente los trabajos para la redacción de los proyectos que permitan sustituir las seis sedes prefabricadas restantes como máximo en 2023.

Vamos a cambiar los ocho prefabricados porque ya han terminado su vida útil

"Tenemos un plan de inversiones que es ambicioso para el Área de Seguridad y de Emergencias, no solo para la Policía sino también para Samur y Bomberos, porque lamentablemente han estado muy desantendidos en los últimos años y desde luego esta es una de nuestras prioridades. Vamos a cambiar los ocho prefabricados porque ya han terminado su vida útil. Se hicieron provisionalmente hace unos años y lamentablemente el anterior equipo de Gobierno no cambió ni uno en su mandato", asegura Inmaculada Sanz, delegada del Área de Seguridad y Emergencias.

Sanz avanza que el Ayuntamiento también construirá una nueva comisaría en un distrito -no especificó su nombre- en el que la sede "no está en condiciones" pese a no ser prefabricada. "Además vamos a rehabilitar todas las demás comisarías, tanto las de los distritos como algunas especializadas que tenemos en estos momentos. Tenemos que dotar a los profesionales de los mejores medios", concluye.

Gallardón gastó cinco millones en los barracones

Los módulos prefabricados fueron adquiridos en el año 2005 cuando Alberto Ruiz-Gallardón (PP) estaba al frente del Palacio de Cibeles. Su coste fue de cinco millones de euros y sus prestaciones se han mostrado insuficientes a lo largo de los años. Sindicatos policiales como Comisiones Obreras, CSIT o la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) han denunciado durante años el mal estado de la instalaciones debido a la fragilidad de los materiales empleados para su construcción. En estos años, estos barracones han sufrido inundaciones, cortocircuitos eléctricos y caída de techos, entre otros. El anterior Gobierno municipal de Ahora Madrid, cuya concejalía de Seguridad dirigía Javier Barbero, anunció su eliminación, pero no llegó a ejecutar el plan.