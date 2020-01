El PP registra en Corts una iniciativa en suport a l'ampliació del Port de València i insta a apartar la ideologia

Així ho han explicat la seua portaveu, Isabel Bonig, i la diputada i també portaveu en l'Ajuntament de València, María José Catalá, qui ha advertit que temen que amb el nou Executiu de Pedro Sánchez "aquest projecte es quede estancat i paralitzat pels interessos dels socis nacionalistes separatistes".

"No és una qüestió menor, el port és una de les infraestructures més importants de la Comunitat; és el primer port del Mediterrani, genera 40.000 ocupacions directes i indirectes, estem parlant d'una inversió privada de més de 1.000 milions d'euros", ha remarcat Català, i no ha de "quedar a l'atzar de les decisions polítiques i sectàries d'un govern venut i segrestat" per ERC.

Després de censurar la "posició acovardida" del PSPV respecte a Compromís, ha advertit de la paralització suposaria "perdre la competitivitat" i generaria "una tragèdia econòmica absoluta" per a la ciutat i la regió.

Per açò el PP ha optat per plantejar aquesta iniciativa parlamentària amb la qual volen que tots els grups es posicionen sobre "una de les inversions més importants que es poden realitzar aquesta legislatura". Catalá ha demanat "un pas endavant" a PSPV i Compromís davant els possibles "interessos" que "no van a voler beneficiar la Comunitat".

Sobre eixos interessos, Isabel Bonig ha suggerit que no sap si darrere del debat mediambiental es pot estar "emmascarant" que finalment el port que "es porte el gat a l'aigua i es desenvolupe" siga el de Barcelona, un "competidor directe" del de València. "Potser es vol no impulsar el port de València a favor del de Barcelona", ha remarcat.

Al seu juí, és "letal" que en temes com aquest que han de ser estrictament tècnics entren "components ideològics i polítics" perquè és "el pitjor que es pot fer per al correcte funcionament i creixement d'un país". El missatge que es llança als inversors és "pervers", ha agregat.

La líder del PPCV ha incidit que cal "despolititzar" l'ampliació, que té la seua declaració d'impacte ambiental del 2007 en la qual ja es van incloure mesures correctores, com en la resta d'obres d'enginyeria, i ha afirmat que espera del PSPV, especialment, un "posicionament clar". "De Podem i Compromís no esperem res", ha puntualitzat.

Així, Bonig s'ha oferit al president Ximo Puig perquè el PP està disposat a recolzar aquest projecte, i també ha recordat al president de l'APV, Aurelio Martínez, que esperen la reunió prevista abans de Nadal i que va ser cancel·lada per un problema de salut.