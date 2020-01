Jengibre, ajo, equinácea... remedios para la gripe que no funcionan

La gripe ha afectado ya a muchas personas y algunas de ellas han recurrido, como en otras ocasiones, a remedios caseros que les permitan "curar" o "mejorar" sus síntomas. Sin embargo, todavía no hay estudios que puedan afirmar la veracidad de las afirmaciones que suelen realizarse con relación al uso del jengibre, el ajo o la equinácea para combatir la gripe.

El jengibre, ¿un potente antigripal?

El jengibre ha sido uno de los grandes conocidos en los últimos años. Esta raíz se recomienda por su supuesta acción antigripal. Sin embargo, como sabemos, la gripe no tiene cura y, por ello, lo que puede hacer es aliviar un poco los síntomas permitiendo que nos sintamos mejor durante unos minutos.

Si bien hay un estudio que menciona las propiedades analgésicas y antibacterianas del jengibre, este se llevó a cabo en un laboratorio con animales hace ya muchos años. Por lo tanto, Lauric acid inhibits the maturation of vesicular stomatitis virusno puede considerarse una prueba de que el jengibre sea un potente antigripal.

¿Qué puede hacer el jengibre por nosotros? Si lo utilizamos para hacer inhalaciones de vahos o en forma de infusión lo que conseguiremos será un mayor bienestar, pues nuestras vías respiratorias se despejarán y nos sentiremos reconfortados. Pero, esto también los podríamos lograr con cualquier otra infusión o elemento como el limón o la menta.

El ajo, ¿combate las enfermedades infecciosas?

El ajo es otro de los alimentos que se ha considerado que contiene propiedades beneficiosas para combatir las enfermedades infecciosas. De nuevo, nos encontramos con un estudio, Garlic: a review of potential therapeutic effects, en este caso más reciente, que realiza una revisión de diferentes investigaciones.

El problema radica en las escasas muestras de los individuos que participaron en los estudios que provocan que la evidencia científica no se pueda tomar como válida. Por lo tanto, todo se queda en una suposición que, sí es cierto, abre las puertas a posibles investigaciones. Sin embargo, por el momento, son necesarios estudios que, verdaderamente, puedan confirmar que el ajo es efectivo contra la gripe, lo que hasta el momento no se ha podido comprobar.

La equinácea ¿estimula el sistema inmune?

Es verdad que tener un sistema inmune debilitado favorece a que tengamos mayores posibilidades de contraer la gripe. Por eso, la equinácea se ha alzado como un remedio natural que promete estimular el sistema inmune, los que nos permitirá hacerle frente a la gripe. Pero ¿es esto cierto?

De nuevo, se llevó a cabo un estudio hace muchos años en la que solo participaron menos de 300 personas. Por lo tanto, la muestra ha sido escasa. Las conclusiones a las que llegó la investigación Efficacy and safety of the standardised Ginseng extract G115 for potentiating vaccination against the influenza syndrome and protection against the common cold [corrected] fue que la equinácea estimulaba el sistema inmune.

De esta forma, consumirla con regularidad permitía que el cuerpo pudiese prevenir la gripe o reducir la progresión de la sintomatología tomando equinácea ante la aparición de los primeros síntomas. Sin embargo, dados los escasos participantes, no es posible confirmar esto.

La vitamina C

El primero es asegurar que la vitamina C era útil para prevenir los procesos catarrales u otros procesos víricos fue Linus Pauling, prestigioso químico que ganó el premio Nobel en dos ocasiones. Su teoría se basaba en que la vitamina es esencial para la formación de leucocitos, las células más importantes encargadas de defendernos de los patógenos externos.

Desde entonces, se han llevado a cabo decenas de estudios que buscaban la relación entre la vitamina C -o acido ascórbico- y el resfriado, y, aunque las conclusiones son dispares, en la mayoría no se han encontrado una relación directa entre la ingesta de grandes cantidades de vitamina C y la prevención. Es decir, que no hay pruebas contundentes de que los suplementos de esta vitamina reduzcan las posibilidades de coger un resfriado o una gripe.

La única forma comprobada de prevenir la gripe es vacunándose y, aún así, esto no es eficaz en el 100% de los casos. Sin embargo, no hay evidencias de que estos remedios naturales u otros puedan evitar el progreso de los síntomas o nos ayuden a superar la gripe.