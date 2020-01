La nueva vida de Borja tras su ruptura con Chiqui, de 'GH 10': quiere dedicarse a los eSports

Pocas semanas han pasado desde Chiqui, de Gran Hermano 10, revelase lo malos que han sido los últimos años de relación con Borja, un "infierno" en el que ha pasado miedo y en el que la idea de pareja perfecta que parecían dar no se correspondía con la realidad de una casa en la que el matrimonio llevaba durmiendo en camas separadas más de dos años.

No solo eso, sino que la exconcursante del reality tenía claro que lo que más le dolía de toda la situación era la indiferencia y el desdén con el que Borja las trataba a ella y a las dos hijas que tienen en común, Alma y Bella, y que son, según Chiqui, lo único bueno y positivo que saca de toda esta experiencia.

El pasado sábado, en Sálvame Deluxe, Chiqui no dudaba en tildarlo de mal marido y mal padre: "No se hacía responsable de las niñas ni de la casa ni nada; se pasaba 16 horas delante del ordenador y me tenía terminantemente prohibido entrar en el cuarto donde él estaba con el ordenador".

Precisamente por ahí van los tiros con Borja, que desvela en la biografía de su Instagram cuál es su gran objetivo a corto-medio plazo a nivel profesional. "Dispuesto a ganarme un hueco en la comunidad eSports. Jugador 11 vs 11 en PlayStation España. Actualmente en Tres Sesenta FC", aclara.

Pone por lo tanto el punto de mira en la popular, puntera y enorme industria de las competiciones deportivas con videojuegos. Pero esto, sin embargo, no casa bien con su otro objetivo, dado que si se queda 16 horas al día delante del ordenador, ¿cómo bajará de peso?

Y es que uno de los propósitos de Año Nuevo fue adelgazar, tal y como él mismo compartió a través de sus redes sociales. "¿Seguimos?", dejó escrito junto a una báscula que le marcaba su peso actual, 78,5 kilogramos.

Por su parte, Chiqui tiene claro que hay partes de una vida que es mejor detrás atrás y lanzarse de nuevo a la vida con una sonrisa. "Así como lloro, también sonrío. Así como caigo también me levanto. Y así como amo también olvido", ha escrito en su Instagram.