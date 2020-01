Leticia Dolera en los Premios Feroz: "Frente a la cultura del pin parental, cultura antifascista"

La actriz Leticia Dolera ha aprovechado la ceremonia de los Premios Feroz, en la que ha sido galardonada con el premio a la mejor serie de comedia por 'Vida perfecta', para cargar contra el pin parental, la medida que Vox exige como requisito para apoyar los presupuestos autonómicos en Madrid, Andalucía y Murcia.

Así, tras un comentario sobre el lenguaje inclusivo ("en esta serie han trabajado cien técnicas increibles (...) y un gatito en la RAE va a morir ahora mismo") abogó por la necesidad de "una cultura más crítica, más libre, más sensible y más empática" y recordó que "todo poder conlleva una responsabilidad". "Vivimos tiempos en los que la cultura del odio y la intolerancia está cogiendo peso, pero aquí hacemos cultura y podemos darle la vuelta: historias con niños LGTBI que no se sientan solos, creemos espacios donde las personas de comunidades diversas nos enseñen su punto de vista, donde las mujeres no seamos siempre víctimas, queremos ser protagonistas de nuestras vidas".

"Contra la cultura del pin parental, cultura antifascista", concluyó la actriz.

Además, la actriz ha querido recordar a su madre, "que rompió estereotipos" al ser una madre soltera en los años ochenta y aguantar "que le dijeran de todo" y reivindicar que "la cultura vertebra nuestra sociedad y construye nuestro imaginario".