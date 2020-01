El Grupo de Espeleología de Villacarrillo es finalista del premio internacional 'France HABE 2019'

20M EP

El Grupo de Espeleología de Villacarrillo (G.E.V.) ha sido seleccionado como finalista en el premio internacional 'France HABE 2019 Prize' sobre conservación y protección de cavidades. La entrega del galardón está organizado por el Department of Karst and the Cave Protection of the International Union of Speleology (UIS). La entrega será el 25 de enero, en Jaulín (Zaragoza).